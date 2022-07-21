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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:15

Кабмин РФ заявил о готовности поддержать спрос на социально значимые товары

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ готово стимулировать внутренний спрос на социально значимые товары отечественного производства, в том числе на детские товары, для поддержки российских компаний, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время осмотра выставки промышленных предприятий Удмуртии в рамках однодневного рабочего визита в республику в четверг.

С просьбой поддержать спрос на социально значимые товары к главе правительства обратился гендиректор одного из местных производителей товаров для детей и корпусной мебели АО "Воткинская промышленная компания" Евгений Кривошеин, посетовавший, что вся продукция его компании сейчас находится под санкциями. "Скажите, пожалуйста, правительство, Минпромторг РФ прорабатывают ли сейчас какие-то меры поддержки, чтобы стимулировать спрос?", - спросил он.

"Конечно, - ответил Мишустин, - Уже, во-первых, сделана "дорожная карта" по тому, какие виды продукции для детей, для потребления детьми будут так или иначе гарантировано закупаться. У нас по объемам, в том числе и реализации, существуют такие карты".

"Специальные инструменты, которые есть в Минпромторге, - пожалуйста, сюда. Я думаю, что можно и по НИОКРам (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) поработать, и по первым партиям, и по скидкам на приобретение. И конечно, гарантированный спрос, то, что вам нужно, это в первую очередь формализация всех на сегодняшний день элементов, которые есть для, в частности, детей, для промышленности, которая так или иначе может что-то произвести и заполнить вакуум", - добавил премьер министр.

Кривошеин отметил, что ранее до 50% продукции удмуртского предприятия поставлялось на экспорт, в настоящее время поставки переориентированы на внутренний рынок для замещения продукции компаний, уходящих с российского рынка. В частности, часть продукции "Воткинской промышленной компании" аналогична товарам IKEA.

Михаил Мишустин
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