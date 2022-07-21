Третья страна ЕС выступила против предложения ЕК по сокращению потребления газа

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Правительство Греции в четверг выступило против предложения Еврокомиссии о сокращении на 15% потребления газа в странах ЕС, сообщает агентство ЭФЭ.

"Мы не согласны с предложением Еврокомиссии", - приводит агентство слова представителя правительства Греции Янниса Иконому.

По словам представителя кабмина, власти Греции "делают все возможное, чтобы не пришлось выполнять такого рода рекомендации".

Он пояснил, что Афины считают нужным, чтобы ЕС сконцентрировался на идее совместных закупок газа, а также на правилах по ограничению цен на этот энергоресурс.

ЭФЭ отмечает, что ранее против предложения Еврокомиссии выступили власти Испании и Португалии.

План сокращения спроса на газ в ЕС

Ранее на этой неделе Еврокомиссия предложила новый законодательный инструмент и европейский план сокращения спроса на газ.

"Принятие мер сейчас может снизить как риск, так и затраты для Европы в случае дополнительного нарушения или полного прекращения поставок, укрепив энергетическую устойчивость Европы. Поэтому сегодня комиссия предлагает новый законодательный инструмент и европейский план сокращения спроса на газ, чтобы уменьшить потребление газа в Европе на 15% до следующей весны", - говорилось в коммюнике, опубликованном в среду в Брюсселе.

В новом регламенте, объясняется в коммюнике, будет поставлена цель для всех государств-членов ЕС снизить спрос на газ на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.

Новый регламент, по замыслу его разработчиков, также даст Еврокомиссии возможность объявлять после консультаций с государствами-членами "предупреждение союза" о безопасности поставок, предписывая обязательное снижение спроса на газ для всех государств-членов. Такое предупреждение может объявляться, когда "существует значительный риск острой нехватки газа или исключительно высокого спроса на газ", сообщает Еврокомиссия.

В Брюсселе указывают, что государства-члены должны обновить свои национальные планы действий в чрезвычайных ситуациях к концу сентября, чтобы "показать, как они намерены достичь цели сокращения". При этом страны ЕС должны каждые два месяца отчитываться перед Еврокомиссией о достигнутом прогрессе.

"Государства-члены, запрашивающие солидарные поставки газа, должны будут продемонстрировать меры, которые они приняли для снижения спроса внутри страны", - предупреждают в ЕК.