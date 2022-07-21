В Архангельской области к 2024 году создадут "Алмазный технопарк"

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - В Архангельской области на базе горно-обогатительного комбината имени В. Гриба (алмазное месторождение на территории Мезенского района) решили к 2024 году создать промышленный "Алмазный технопарк" сообщил в Telegram губернатор региона Александр Цыбульский.

Предполагается, что технопарк объединит производителей продукции из синтетических или природных алмазов.

"Это будет высокотехнологичное производство по выращиванию монокристаллов алмаза и изготовлению алмазных продуктов - квантовых сенсоров, сверхчистых алмазов, алмазных инструментов", - рассказал губернатор.

Инвестором проекта выступит компания "Бореал Даймондс" (Архангельск), которая в 2021 году получила статус резидента Арктической зоны России и подписала соглашение с Корпорацией по развитию Дальнего Востока и Арктики.