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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:15

В Архангельской области к 2024 году создадут "Алмазный технопарк"

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - В Архангельской области на базе горно-обогатительного комбината имени В. Гриба (алмазное месторождение на территории Мезенского района) решили к 2024 году создать промышленный "Алмазный технопарк" сообщил в Telegram губернатор региона Александр Цыбульский.

Предполагается, что технопарк объединит производителей продукции из синтетических или природных алмазов.

"Это будет высокотехнологичное производство по выращиванию монокристаллов алмаза и изготовлению алмазных продуктов - квантовых сенсоров, сверхчистых алмазов, алмазных инструментов", - рассказал губернатор.

Инвестором проекта выступит компания "Бореал Даймондс" (Архангельск), которая в 2021 году получила статус резидента Арктической зоны России и подписала соглашение с Корпорацией по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Бореал Даймондс Архангельская область Алмазный технопарк Александр Цыбульский ГОК имени Гриба
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