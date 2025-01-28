"Алмазы Поморского края" хотят в рамках pre-IPO разместить 10% акций

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Архангельское АО "Алмазы Поморского края" (АПК) в рамках стартовавшего 28 января pre-IPO планирует разместить до 10% акций и привлечь до 1 млрд рублей.

Как сообщил "Интерфаксу" исполнительный директор "Алмазов Поморского края" Сергей Никулин, акции предлагаются к продаже на платформе Finmuster с 28 января по 28 ноября 2025 года.

Для покупки доступны акции допэмиссии (1 млн привилегированных акций номинальной стоимостью 0,1 рубля). Цена размещения - 1 тысяча рублей. Уставный капитал компании (без учета допэмиссии) состоит из 10 млн обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Таким образом, объем предложения эквивалентен 10% увеличенного уставного капитала.

По словам Никулина, юрлицо "Алмазы Поморского края" создано для привлечения инвестиций, "для удобного входа инвесторов в проект". Согласно презентации к размещению акций, 100%-ной дочерней компанией "Алмазов Поморского края" является ООО "Арктикгеопоиск" (Архангельск), которое владеет тремя лицензиями на пользование недрами в Архангельской области. При этом в ЕГРЮЛ в совладельцах "Арктикгеопоиска" числятся граждане России Николай Турандин (51% уставного капитала), Анатолий Обермейстер и генеральный директор "Алмазов Поморского края" Владимир Щукин (оба - по 24,5% УК).

Совладельцами же АПК, как рассказал агентству Никулин, является несколько частных лиц, которые "ведут проект с его самого начала, с 2005 года".

"Дело в том, что АПК находится на том этапе, который называется "компания-юниор". Проекту уже 20 лет, соответственно, наработки геолога, который является генеральным директором компании, идут с 2005 года, он тогда начинал изучать эту площадь, делал экспедиции и, соответственно, результаты экспедиций позволили получить три лицензии на "Арктикгеопоиск" в самых перспективных местах. (...) И наш генеральный директор ранее участвовал в открытии самого последнего крупного месторождения алмазов в РФ, которое было в 1996 году (месторождение имени Владимира Гриба в Мезенском районе Архангельской области, добычу ведет "АГД Даймондс")", - сказал Никулин.

Как сказано в презентации АПК, ее минерально-сырьевая база состоит из трех лицензионных участков недр: Ижмозерского, Давыдовского и Никольского, расположенного на севере Архангельской области, в пределах Зимнебережного алмазоносного берега. На этой территории выявлено 9 наиболее перспективных аномалий, потенциально каждая из них может являться отдельным месторождением. В 50 км от участков компании находятся алмазные месторождения имени Ломоносова и месторождение имени Гриба.

"С точки зрения косвенных признаков мы все работу проделали. Перспективы открытия месторождения крайне велики. Нам нужны инвестиции чтобы добуриться до кимберлитовой трубки, достать материал и посмотреть концентрацию алмазов. И вот сейчас нам осталось только в болото выйти на специальной технике, пробуриться и понять, будут ли на этих участках новые месторождения. Это процедура долгая и сложная, никто не гарантирует, что ты найдешь, что искал", - прокомментировал ход работ Никулин.

Согласно презентации компании, на ее лицензионных участках обнаружены 4 алмаза, обломки кимберлитов и полный набор минералов-индикаторов кимберлита (пикроильменит, пироп, флоголит и др.). Возможное содержание алмазов на участках, по прогнозам АПК, составляет 120 млн карат.

"В чем интерес инвестора? Как только мы получаем достаточную концентрацию алмазов для начала промышленного производства (высокая концентрация составляет 0,8 карата на тонну - ИФ), а государство подтверждает в кимберлитовой руде содержание алмазов, то мы на правах первооткрывателя ставим на свой баланс много миллионов карат и цена предприятия взлетает вверх как космический корабль. Кроме того, мы получаем лицензию на добычу, являемся собственниками и можем извлекать сырье. Для инвестора это не лотерея, через 2-3 года, когда мы сможем доказать запасы, это будет компания с несколькими миллиардами долларов на балансе, совладельцами которой они будут. Получается, вход в проект на ранней стадии открытия месторождения", - пояснил исполнительный директор АПК.

Как говорится в презентации АПК, инвестиции будут использоваться в четыре этапа. Этап I предполагает покупку буровых установок, обустройство логистики, поисково-оценочные геологические работы на двух аномалиях. II и III этапы подразумевают работы на оставшихся семи аномалиях. IV этап - оценочное бурение. Завершить работы при нахождении алмазов постановкой запасов на государственный баланс компания планирует в 2029 году.

В дальнейшем, уточнил Никулин, компания планирует и IPO на бирже.

Согласно ЕГРЮЛ, генеральный директор АПК Щукин также является совладельцем ООО "Поморская геологоразведочная компания", ООО "Архангельская геологоразведочная компания" и ООО "Севергеопоиск" (все - Архангельск, занимаются геологоразведочными работами). Ранее занимал пост председателя совета директоров ООО "Архангельскгеолразведка" ("дочка" "АГД Даймондс"), главного геолога "АГД Даймондс".

Ранее вице-премьер Архангельской области Игорь Мураев сообщал, что прогнозный ресурсный потенциал региона по алмазам составляет порядка 750 млн карат - это втрое больше запасов существующих месторождений.

Добычу алмазов в Архангельской области в настоящее время, помимо "АГД Даймондс", ведет АО "Севералмаз" (входит в "АЛРОСА", месторождение имени М.В.Ломоносова в Приморском районе).

По данным Министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса региона, объем добычи алмазов в области в 2024 году оценивался в 8,2 млн карат.