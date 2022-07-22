Рубль подешевел к доллару и евро в начале торгов на "Мосбирже"

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - На старте торгов пятницы на "Мосбирже" курс рубля снижается к доллару и евро перед заседанием Банка России по ключевой ставке.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 56,6 - 57,38 рубля/$1, по итогам первой минуты торгов доллар подорожал на 17,5 копейки, до 56,8225 рубля. Евро при этом подорожал на 46,5 копейки, до 57,7125 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала на 30,55 копейки к уровню закрытия 21 июля, до 57,22 рубля.

Доллар при этом оказался на 34,42 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 59,92 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль понижается к доллару и евро на старте торгов перед заседанием совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. Время публикации пресс-релиза - 13:30. По итогам пройдет пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной и зампредседателя Банка России Алексея Заботкина (15:00).

Большинство аналитиков ждет снижения ставки ЦБ в пятницу на 50 базисных пунктов (б.п.) - до 9,0% годовых. Некоторые экономисты не исключают больших шагов снижения - на 75 б.п. (до 8,75%) или даже на 100 б.п. (до 8,5%). Сейчас ключевая ставка составляет 9,5%.

Участники финансового рынка придерживаются примерно такого же мнения: из 23 респондентов, принявших участие в опросе ассоциации ACI Russia, 61% считает, что регулятор снизит ставку на 50 б.п., 26% - на 75 б.п. и 13% - на 100 б.п..

Непосредственно перед июльским заседанием совета директоров по ставке Банк России дополнительных сигналов не давал. В конце июня председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор видит возможности для снижения ставки. Она отметила изменчивость ситуации и лаги во влиянии решений по денежно-кредитной политике (ДКП) на экономику.

Потребительские цены в России за последнюю отчетную неделю показали максимальное в текущем "дефляционном цикле" снижение, что вкупе с динамикой инфляционных ожиданий дает основания для более смелых прогнозов смягчения денежно-кредитной политики Банком России на заседании в эту пятницу.

Росстат с 9 по 15 июля 2022 года зафиксировал в стране дефляцию на уровне 0,17% после дефляции в 0,03% неделей ранее, инфляции в 0,23% в "тарифную неделю" с 25 июня по 1 июля, нулевой инфляции с 18 по 24 июня и трех недель дефляции до этого (в 0,12%, 0,14% и 0,01%). Годовая инфляция на 15 июля замедлилась до 15,45-15,46% с 15,68% на 8 июля, 15,90% на конец июня, 17,10% на конец мая, 17,83% на конец апреля, 16,69% на конец марта после 9,15% на конец февраля, 8,73% на конец января и 8,39% на конец декабря.

Инфляционные ожидания населения в июле снизились до 10,8% после роста до 12,4% в июне, следует из опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России. Таким образом, инфляционные ожидания в июле приблизились к уровню января 2021 года, когда они составляли 10,5%. Наблюдаемая населением инфляция, согласно опросу, в июле продолжила снижаться и составила 22,2% после 23,7% в июне и пикового значения за последние несколько лет в 25,1% в мае.

Большинство прогнозов аналитиков было собрано до публикации недельных данных по инфляции и свежей статистики по инфляционным ожиданиям.

Совет директоров Банка России на заседании 10 июня снизил ключевую ставку на 150 базисных пунктов (б.п.), до 9,5% годовых. Этому решению предшествовало три снижения ставки по 300 б.п. (26 мая - до 11%, 29 апреля - до 14%, 8 апреля - до 17%). Банк России резко повысил ставку - с 9,5% до 20% - 28 февраля в ответ на рост девальвационных и инфляционных рисков. В марте сохранил ее на уровне 20%.

Очередное заседание 22 июля будет опорным, то есть ЦБ помимо пресс-релиза с решением по ключевой ставке также опубликует среднесрочный макроэкономический прогноз и проведет пресс-конференцию председателя. Доклад о ДКП будет опубликован 1 августа.

Следующее заседание по ставке пройдет 16 сентября.

Цены на нефть растут примерно на 1% в ходе торгов в пятницу после активного снижения по итогам четверга.

К 10:05 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 1,22%, до $105,13 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на 1,19%, до $97,5 за баррель.

Давление на котировки в ходе прошлой сессии в том числе оказали ослабление спроса в США и ускорение поставок из Ливии.

Председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард накануне сказала, что потребительские цены в еврозоне останутся на высоком уровне на протяжении некоторого времени в связи со стабильно высокими ценами на энергоносители. Между тем она отметила, что в случае отсутствия новых проблем стоимость энергоносителей должна стабилизироваться.

Опасения по поводу рецессии в мировой экономике уронили в течение июля цены на Brent на 7%. Отраслевые аналитики, опрошенные "Интерфаксом", убеждены, что котировки упадут еще на несколько долларов и останутся на таком уровне до конца 2022 года.