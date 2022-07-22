Путин поручил обдумать схему продвижения товаров из сёл через "Почту России"

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил правительству и АО "Почта России" с участием заинтересованных организаций подготовить предложения по созданию системы продвижения и продажи товаров, произведенных мелким и средним бизнесом и самозанятыми из малых городов и сёл, через маркетплейсы и отделения почтовой связи.

Это одно из перечня поручений, которые глава государства сформулировал по итогам Петербургского международного экономического форума.

Кроме того, чиновникам поручено подготовить предложения по включению мероприятий по созданию такой системы в национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Предложения должны быть представлены до 1 ноября. Ответственные за выполнение поручений - премьер-министр РФ Михаил Мишустин, гендиректор "Почты России" Максим Акимов, а также руководители регионов.

Кроме того, правительству совместно властями регионов поручено к 1 ноября представить предложения по оказанию малым и средним предпринимателям, а также самозанятым из малых городов, отдаленных поселений и сёл информационно-консультационной поддержки для получения ими дополнительных навыков и компетенций. Мероприятия по оказанию такой поддержки поручено включить в национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".