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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:43

Производители нефтегазового оборудования предложили ввести льготный факторинг

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Союз производителей нефтегазового оборудования (СПНГО) попросил Минпромторг рассмотреть возможность внедрения механизма льготного факторинга для предприятий отрасли, исполнивших обязательства перед контрагентами, но столкнувшихся с длительными отсрочками по оплате.

"Предлагаем рассмотреть возможность создания и запуска механизма поддержки промышленных и сервисных предприятий, предполагающего полную или дифференцированную компенсацию процентной ставки (платы за пользование денежными средствами) для промышленных и сервисных предприятий, выполнивших свои обязательства перед заказчиком (подписанный акт об исполнении договорных обязательств) и обратившихся за факторинговыми услугами в профильные кредитно-финансовые организации, аккредитованные для предоставления данного вида услуг, а также мер поддержки у "оператора", - говорится в письме, направленном в министерство и опубликованного в официальном телеграм-канале союза.

В СПНГО считают, что внедрение подобного механизма необходимо для пополнения оборотных средств компаний в условиях длительных отсрочек платежей по исполненным контрактам с основными ВИНКами. Потенциальным оператором может выступить Фонд развития промышленности (ФРП) по аналогии с программой льготного лизинга, считают в организации.

"Данная мера поддержки сможет в значительной мере повлиять на сложившуюся в нашей отрасли абсурдную ситуацию "безвозмездного кредитования заказчика производителем", своевременно обеспечить производителей и поставщиков услуг столь необходимыми для их развития оборотными средствами и как результат - простимулировать устойчивое развитие промышленного потенциала страны", - сообщается в обращении.

В мае СНПГО просил российские власти отразить в госконтрактах на покупку оборудования для нефтегазовой отрасли гарантии заказчика на приобретение минимально необходимого объема продукции. "На сегодняшний день у нас Минпромторг стимулирует импортозамещение, выделяя и субсидируя из бюджета средства не под определенного заказчика или заказ, а под гарантии производителя, что мы считаем в корне неправильным", - отмечал глава союза Константин Радинский.

СПНГО Минпромторг ФРП Константин Радинский
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