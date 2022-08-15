Мантуров заявил о готовности шести заводов импортозаместить оборудование для НПЗ

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - В России не менее шести предприятий готовы выпускать технологическое оборудование для нефтегазоперерабатывающей промышленности, оно сможет заменить импортные аналоги, сообщил в интервью "Интерфаксу" вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Если говорить о лицензионном оборудовании, то такие предприятия, как "Волгограднефтемаш", "Уралхиммаш", "Ижорские заводы", "ЗАВКОМ", "ЧЛМЗ", "ЗНИГО" и многие другие готовы на своих площадках производить широкую линейку нефтегазового оборудования", - сказал он.

По его словам, Минэнерго продолжает изучать спрос со стороны компаний ТЭК на оборудование, комплектующее и материалы. По итогам анализа будет разработан план по наращиванию их производства на территории России.

В середине апреля президент Владимир Путин на совещании о ситуации в нефтегазовом секторе поручил сформировать пакет заказов на создание технологичной продукции для нефтегазовой отрасли, которая нуждается в импортозамещении.