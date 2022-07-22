Решение ЦБ по ставке развернуло вверх российский рынок акций

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - После объявления решения Банка России снизить ключевую ставку сразу на 150 базисных пунктов, до 8% годовых, российский рынок акций развернулся вверх по большинству blue chips за счет закрытия части коротких позиций игроками после недельного отката.

К 13:40 индекс МосБиржи вырос на 1,9%, до 2092,66 пункта (+1,9%), индекс РТС снизался на 0,3%, до 1139,17 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 5,6%.

Доллар подорожал на 1,23 рубля, до 57,88 рубля.

Подорожали расписки TCS Group (+5,6%), акции "Яндекса" (+3,9%), АФК "Система" (+3,7%), "Сургутнефтегаза" (+3,2% и +1,6% "префы"), "НОВАТЭКа" (+3,2%), "Роснефти" (+3%), Сбербанка (+2,6% и +2,5% "префы"), "Газпром нефти" (+2,5%), "ЛУКОЙЛа" (+2,4%), "Магнита" (+2,1%), "АЛРОСА" (+1,8%), "Аэрофлота" (+1,8%), ВТБ (+1,8%), "Газпрома" (+1,5%), "Московской биржи" (+1,5%), "Татнефти" (+1,2%), "ММК" (+1,1%), расписки OZON (+0,9%), бумаги "МТС" (+0,8%), "Норникеля" (+0,8%), "Интер РАО" (+0,5%), "РусГидро" (+0,5%).

Подешевели акции Polymetal (-4,4%), ПАО "Полюс" (-3,1%), UC Rusal (-0,8%), "Северстали" (-0,2%).

Банк России на заседании в пятницу снизил ключевую ставку сильнее рыночных ожиданий и дал сигнал, что будет оценивать целесообразность снижения ставки во втором полугодии 2022 года. Так, ЦБ ожидает среднюю ключевую ставку до конца 2022 года в диапазоне 7,4-8,0%, тогда как июньский прогноз составлял 8,5-9,5%.

ЦБ также сохранил прогноз по инфляции на 2023 год на уровне 5-7%, по-прежнему ждет ее возвращения к цели в 4% в 2024 году. Кроме того, регулятор улучшил прогноз динамики ВВП России на 2022 год - ЦБ ожидает теперь снижения экономики на 4-6% вместо обозначенных ранее 8-10%.

Кроме того, ЦБ повысил прогноз по профициту счета текущих операций до $243 млрд со $145 млрд.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подорожали расписки Cian (+12,9%), акции ПАО "Левенгук" (+7%), расписки "Эталона" (+5,9%), "Распадской" (+5,8%), продолжился на новостях о дивидендах рост расписок "О'Кей" (+5,7%).

Подешевели бумаги SFI (-1,6%), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург) (-1,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:40 составил 13,57 млрд рублей (из них 3,47 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,92 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,18 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").