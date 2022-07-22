ЦБ повысил прогноз по кредитованию компаний и населения на 2022 год

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России по итогам заседания 22 июля повысил прогноз по росту розничного и корпоративного кредитования в стране на 2022 год до 5-10%, следует из среднесрочного прогноза, опубликованного на сайте регулятора.

После заседания 29 апреля ЦБ прогнозировал, что в 2022 году темпы кредитования компаний составят от 0 до 5%, а кредитования физических лиц могут колебаться от падения на 4% до роста в 1%.

По новому прогнозу ЦБ ипотека в 2022 году вырастет на 13-18%, ранее прогнозировался рост на 10-15%.

Прогноз кредитования на 2023 год запланирован в диапазоне 8-13% (без изменений). Рост корпоративного кредитования в 2023 г. запланирован в рамках 7-12% (ранее 9-14%), розничного кредитования в 9-14% (ранее 7-12%), в том числе по ипотеке - 10-15% (без изменений).

На 2024 год прогноз кредитования запланирован в диапазоне 9-14% (без изменений). Рост корпоративного кредитования может составить - 8-13% (без изменений), розничного - 9-14% (ранее 13-18%), ипотеки - 10-15% (без изменений).