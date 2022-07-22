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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:43

Набиуллина прокомментировала выплату дивидендов отдельными банками

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Российские банки могут платить дивиденды, если они в хорошем состоянии и не пользуются регуляторными послаблениями, заявила на пресс-конференции председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Да, некоторые банки платят дивиденды. Наша позиция была, что если у банка хорошее состояние, и при этом они не пользуются регуляторными послаблениями, могут платить дивиденды. Действительно некоторые банки не пользуются регуляторными послаблениями, которые мы предоставили, и в принципе даже могут позволить себе выплатить дивиденды", - сказала она.

Ранее ЦБ рекомендовал банкам до конца года воздержаться от выплаты дивидендов акционерам и бонусов правлению для обеспечения финансовой устойчивости в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Многие российские банки отказались от выплаты дивидендов по итогам 2021 года. Такое же решение принял и банк "Санкт-Петербург", однако в середине июля набсовет кредитной организации рекомендовал выплатить за I полугодие 2022 года дивиденды в размере 11,81 рубля на обыкновенную акцию и 0,11 рубля на привилегированную.

Банк России Эльвира Набиуллина банк Санкт-Петербург
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