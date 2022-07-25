Рубль растет к доллару и евро в начале торгов перед пиком налоговых выплат месяца

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро дешевеют на Московской бирже в понедельник утром, рубль растет к бивалютной корзине перед основными налоговыми выплатами месяца.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 57,06-57,7 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 57,065 руб./$1 (-22,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 57,9375 руб./EUR1 (-36,5 коп. к закрытию пятницы). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 28,8 коп. к уровню закрытия 22 июля, до 57,46 рубля.

Доллар при этом оказался на 32,67 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 17,67 коп. выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растет к доллару и евро на старте торгов перед основными налоговыми перечислениями месяца. В понедельник компаниям-экспортерам предстоит уплатить НДС, НДПИ и акцизы, в четверг - налог на прибыль.

Рынки ждут заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которое пройдет 26-27 июля. Аналитики в основном ожидают, что американский ЦБ поднимет базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов (б.п.) - до 2,25-2,5%, однако также не исключают возможности ее повышения сразу на 100 б.п.

Трейдеры будут внимательно следить за заявлениями председателя ФРС Джерома Пауэлла по итогам заседания, особенно фокусируясь на сигналах о том, надеется ли Федрезерв добиться "мягкой посадки" американской экономики.

Понижение ключевой ставки Банком России

Совет директоров Банка России с 25 июля понижает ключевую ставку на 150 базисных пунктов, до 8% годовых. В опубликованном в пятницу, 22 июля, заявлении регулятор отметил, что принятые им в апреле-июле решения о снижении ключевой ставки увеличат доступность кредитных ресурсов в экономике и ограничат масштаб снижения экономической активности.

Банк России понизил прогноз средней ключевой ставки на 2022 год до 10,5-10,8% с ожидавшихся в июне 10,8-11,4%, уточнил на 2023 год - до 6,5-8,5% с июньских 7,0-9,0%.

До конца 2022 года ЦБ прогнозирует среднюю ставку в диапазоне 7,4-8,0%, тогда как в июне ожидал ее на уровне 8,5-9,5%.

Цены на нефть

Цены на нефть снижаются в понедельник на опасениях трейдеров в отношении перспектив экономического роста и спроса на энергоресурсы в мире.

В центре внимания рынка на этой неделе - заседание ФРС, по итогам которого американский ЦБ может вновь существенно повысить базовую процентную ставку. Серьезное ужесточение денежно-кредитной политики Федрезервом, по мнению многих экспертов, может привести к рецессии в экономике США.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:00 по Москве в понедельник составляет $102,53 за баррель, что на 0,65% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $94,02 за баррель, что на 0,72% ниже итогового значения предыдущей сессии.