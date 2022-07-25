Рубль развернулся вниз после повышения на старте торгов

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро перешли к росту на Московской бирже в понедельник днем после падения в первые минуты торговой сессии, рубль развернулся вниз и дешевеет к бивалютной корзине на фоне снижения интереса инвесторов к риску перед решением Федеральной резервной системы (ФРС) по ставке.

Курс доллара США составил 57,77 руб./$1 в 15:00 по московском времени, что на 48 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 58,46 руб./EUR1, подорожав на 15,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 33,26 копейки - до 58,08 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль днем перешел к снижению к доллару и евро после роста на старте торгов, обусловленного подготовкой к пику налогового периода месяца. До конца понедельника компаниям-экспортерам предстоит уплатить НДС, НДПИ и акцизы, в четверг - налог на прибыль.

Рынки ждут заседания ФРС, которое пройдет 26-27 июля. Аналитики в основном ожидают, что американский ЦБ поднимет базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов (б.п.) - до 2,25-2,5%, однако также не исключают возможности ее повышения сразу на 100 б.п.

Трейдеры будут внимательно следить за заявлениями председателя ФРС Джерома Пауэлла по итогам заседания, особенно фокусируясь на сигналах о том, надеется ли Федрезерв добиться "мягкой посадки" американской экономики.

Решение ЦБ РФ по ключевой ставке

Совет директоров Банка России с 25 июля понижает ключевую ставку на 150 базисных пунктов, до 8,00% годовых. В опубликованном в пятницу, 22 июля, заявлении регулятор отметил, что принятые им в апреле-июле решения о снижении ключевой ставки увеличат доступность кредитных ресурсов в экономике и ограничат масштаб снижения экономической активности.

Банк России понизил прогноз средней ключевой ставки на 2022 год до 10,5-10,8% с ожидавшихся в июне 10,8-11,4%, уточнил на 2023 год - до 6,5-8,5% с июньских 7,0-9,0%.

До конца 2022 года ЦБ прогнозирует среднюю ставку в диапазоне 7,4-8,0%, тогда как в июне ожидал ее на уровне 8,5-9,5%.

ЦБ РФ в условиях роста структурного профицита ликвидности, постепенной нормализации ситуации на финансовом рынке и для сохранения тенденции на девалютизацию балансов кредитных организаций с августа повысит нормативы обязательных резервов, говорится в заявлении регулятора.

В частности, на 1 процентный пункт, до 3%, будут повышены нормативы по всем категориям резервируемых обязательств в рублях для банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных организаций. Для банков с базовой лицензией нормативы обязательных резервов по рублевым обязательствам остаются без изменения. Кроме того, для всех банков на 1 п.п будут повышены нормативы по всем категориям резервируемых обязательств в иностранной валюте, до 5%. Для небанковских кредитных организаций нормативы повысятся на 3 п.п.

Комментарии аналитиков

"Большую часть прошлой недели рубль укреплялся, и курс пары "доллар-рубль" на время опускался ниже 55 руб./$1. Поддержку ему оказывал фактор налогового периода, в рамках которого компании-экспортеры продают валюту для уплаты налогов. Тем не менее во второй половине недели рубль перешел к ослаблению - в результате курс пары "доллар-рубль" закончил неделю у 57,29 руб./$1. Такой динамике рубля способствовали очередные действия по смягчению валютного контроля - разрешение на участие банков из недружественных стран на российском валютном рынке и отмена лимита по авансовым платежам в пользу нерезидентов. Помимо этого, умеренное давление на рубль оказывало снижение нефтяных цен и более сильное, чем ожидалось, смягчение ДКП Банка России. На сегодня приходится пик текущего налогового периода, в связи с чем в дальнейшем в течение недели рубль будет тяготеть к ослаблению. Более того, сообщается, что сегодня могут быть раскрыты подробности нового бюджетного правила, что может дополнительно усилить давление на рубль. На этом фоне к концу недели после окончания налогового периода курс пары "доллар-рубль" может попробовать превысить 59 руб./$1", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Рубль незначительно снижается против доллара, евро и юаня третью сессию подряд. Ослабление российской валюты в четверг и пятницу, вероятно, было обусловлено довольно агрессивными покупками в паре "юань-рубль", где дневной объем торгов вырос примерно в 2 раза с привычных уровней. Сегодня утром объем торгов здесь вновь весьма высок. На эту неделю приходится пик налогового периода, поэтому недавняя атака на рубль, предпринятая через юань, могла иметь целью ограничить укрепление рубля на фоне растущего предложения валюты. Отметим также, что в пятницу Банк России снизил ключевую ставку сразу на 150 б.п. до 8,00%, а глава регулятора Эльвира Набиуллина отметила, что валютные интервенции "возможны и при плавающем курсе, но в рамках бюджетного правила". Вероятно, текущий уровень ключевой ставки все еще достаточно высок, чтобы ограничивать спекулятивный спрос на иностранную валюту", - говорит ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин.

Цены на нефть

Цены на нефть перешли от снижения к росту в ходе торгов в понедельник из-за возобновившихся опасений по поводу нехватки предложения на глобальном рынке и перебоев с поставками.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:10 по Москве составила $104,55 за баррель, что на 1,31% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) достигла к этому времени $96,2 за баррель, что на 1,58% выше итогового значения предыдущей сессии.

Котировки поддерживают опасения трейдеров по поводу сокращения экспорта российской нефти из-за западных санкций, пишет CNBC.

Кроме того, внимание рынка на этой неделе обращено на заседание ФРС, по итогам которого американский ЦБ может вновь существенно повысить базовую процентную ставку. Серьезное ужесточение денежно-кредитной политики Федрезервом, по мнению многих экспертов, может привести к рецессии в экономике США.

Тем временем нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила в прошлую пятницу, что число действующих буровых установок в США на минувшей неделе выросло на 2 единицы и достигло 758, что является максимальным показателем с марта 2022 года. Количество нефтяных установок не изменилось и составило 599, число газовых буровых увеличилось на 2, до 155.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов опустились в понедельник относительно предыдущего торгового дня после решения ЦБ РФ о снижении ключевой ставки. Ставка MosPrime Rate "овернайт" уменьшилась на 113 базисных пунктов (б.п.) - до 8,36% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 107 б.п. - до 8,39% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев отступили на 92 б.п. каждая - до 8,55%, 8,58% и 8,58% годовых соответственно.