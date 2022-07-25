"Лента" планирует открыть не менее 100 магазинов в 2022 году

Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - "Лента" планирует увеличить количество магазинов не менее чем на 100 за 2022 год.

"Этот прогноз отражает текущую неопределенную макроэкономическую ситуацию", - говорится в сообщении компании.

"Лента" продолжит искать "возможности для роста, расширения с использованием существующих и новых форматов, а также дальнейшего развития своего онлайн-бизнеса".

При этом компания оставляет за собой право пересматривать прогноз в течение года или в случае появления дополнительной информации о влиянии текущих рыночных условий на бизнес.