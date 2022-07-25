Французский оператор спутников Eutelsat близок к приобретению британской OneWeb

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Французский оператор спутниковой связи Eutelsat близок к сделке приобретения британского конкурента OneWeb, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

О сделке может быть объявлено 25 июля. Eutelsat уже владеет 24% в OneWeb.

В результате слияния появится один из крупнейших игроков на рынке спутниковой связи с участием французского правительства (20% в Eutelsat), китайского суверенного фонда (5% в Eutelsat), правительства Великобритании (почти 18% в OneWeb), а также индийского миллиардера Сунила Бхарти Миттала (30% в OneWeb).

Капитализация Eutelsat составляет 2,4 млрд евро, при этом долг компании достигает 3 млрд евро. OneWeb, не торгующаяся на бирже, была оценена в $3,4 млрд в рамках последнего раунда привлечения финансирования.

Ожидается, что власти Великобритании по итогам сделки сохранят право вето на предоставление услуг определенным клиентам. По словам одного источника, также есть вероятность вторичного листинга акций Eutelsat в Лондоне.

Объединенная компания сможет лучше конкурировать с фирмой Илона Маска Starlink в сфере коммерческих спутников связи, отмечает FT.