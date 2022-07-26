Оператор спутников Eutelsat договорился о покупке конкурента OneWeb

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Французский оператор спутниковой связи Eutelsat покупает британского конкурента OneWeb, говорится в совместном пресс-релизе компаний.

В рамках сделки, которая пройдет в виде обмена акциями, OneWeb оценена в $3,4 млрд. По итогам сделки акционерам Eutelsat и OneWeb будет принадлежать по 50% объединенной компании.

Eutelsat сохранит листинг на бирже Euronext в Париже и подаст заявку на получение листинга на Лондонской фондовой бирже (LSE).

Объединение компаний, как ожидается, позволит им добиться экономии на расходах в размере 80 млн евро через пять лет после закрытия сделки, главным образом, за счет устранения дублирующих функций. Оптимизация капиталовложений обеспечит ежегодную экономию на расходах в 80 млн евро уже с первого года.

В текущем финансовом году, начавшемся в июле, выручка объединенной компании составит порядка 1,2 млрд евро, EBITDA - порядка 700 млн евро.

Новая компания объединит 36 геостационарных спутников Eutelsat и систему 648 низкоорбитальных спутников OneWeb, станет более сильным конкурентом для сервиса спутниковой связи Илона Маска Starlink.