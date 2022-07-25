НЛМК в апреле-июне сократила продажи готовой продукции на 19% в годовом исчислении

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Группа НЛМК (флагманский актив - ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат") во II квартале 2022 года произвела 4,4 млн тонн стали, что на 2% ниже показателя первого квартала и на 4% ниже апреля-июня 2021 года. Продажи готовой продукции группы в годовом измерении снизились на 19%, говорится в отчете.

В январе-июне 2022 года группа сократила выплавку стали на 1%, до 8,9 млн тонн.

Продажи в прошлом квартале понизились на 12% к I кварталу, до 4 млн тонн, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года они упали на 7%. Снижение было связано с ростом поставок слябов внутри группы НЛМК и падением спроса на ключевых рынках. Объем реализации готовой продукции составил 2,2 млн т (-13% кв/кв; -19% г/г). Продажи на "домашних" рынках снизились на 3% кв/кв до 2,6 млн т (-7% г/г) в результате замедления спроса на российском рынке.

За первое полугодие продажи выросли на 4%, до 8,6 млн тонн благодаря спросу на полуфабрикаты на экспортных рынках в I квартале 2022 года. При этом продажи на "домашних" рынках сократились на 5% г/г до 5,2 млн тонн, на экспортных - выросли на 13%, до 2,9 млн тонн. Продажи на экспортных рынках сократились во II квартале на 33% к первому квартале, до 1,2 млн тонн (-17% г/г).

Квартальные поставки на рынок США составили 0,4 млн тонн (-3% кв/кв; -25% г/г) на фоне низкой покупательской активности в условиях высоких накопленных запасов. В Европе объемы реализации выросли на 20% в прошлом квартале, до 0,7 млн т (+45% г/г) за счет увеличения поставок горячекатаного проката. В России продажи во втором квартале снизились на 10% к I кварталу, до 1,5 млн т (-15% г/г) в результате замедления экономической активности на фоне внешних торговых и финансовых ограничений.

Производство железорудного сырья снизилось за квартал на 7%, до 4,6 млн тонн (-9% г/г). Продажи железорудного сырья упали также на 2%, до 4,8 млн тонн (-9%г/г).

В России цены на металлопродукцию в долларовом эквиваленте выросли во втором квартале на 16% к первому кварталу на фоне укрепления курса рубля (+23% кв/кв). В рублевом эквиваленте цены на металлопродукцию снизились на 10% кв/кв из-за избыточного предложения, возникшего в результате санкционных экспортных ограничений. Помимо этого, негативное влияние оказало замедление общего внутреннего спроса, отмечается в сообщении НЛМК.