"Газпром нефть" изучит рынок флюидов и химреагентов

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Научно-технический центр "Газпром-нефти" объявил тендер на проведение исследования рынка флюидов, химических реагентов, а также разработки программных продуктов для предотвращения осложнений при добыче нефти и газа.

Как говорится в материалах компании, финальный продукт должен включать в себя детальное изучение рынка химических реагентов, содержать информационные обзоры текущих трендов развития, а также поиск технологий для решения возникающих проблем.

Особая роль в техзадании отводится определению количества хлорорганических соединений (ХОС) в химических реагентах. Заказчик ставит задачу создать методику, которая бы позволила проводить не менее чем 20 индивидуальных ХОС непосредственно на месте добычи.

Работы по основной части тендера должны быть закончены до 10 декабря 2026 года.

Как сообщалось, "Газпром нефть" придает большое значение использованию химических методов при добыче и долгое время ведет работу по предоставлению льгот для химических методов увеличения нефтеотдачи (ХМУН). Компания подчеркивает, что с учетом ухудшения качества запасов нефти и увеличения доли трудноизвлекаемых запасов, актуальным становится поиск новых технологий, позволяющих увеличить коэффициент извлечения нефти (КИН). Крайне перспективным здесь является химический метод увеличения нефтеотдачи.