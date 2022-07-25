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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:26

"Мосбиржа" приостановит с 8 августа торги иеной на валютном рынке

"Мосбиржа" приостановит с 8 августа торги иеной на валютном рынке
Фото: Stanislav Kogiku/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - "Московская биржа" приостановит с 8 августа торги японской иеной на валютном рынке в связи с потенциальными рисками и затруднениями при проведении расчетов. Об этом говорится в пресс-релизе биржи.

Ограничения коснутся инструментов спот и своп по валютным парам "японская иена - российский рубль" (JPYRUB) и "доллар США - японская иена" (USDJPY) в биржевом и внебиржевом режимах. Также иена не будет приниматься в качестве обеспечения по операциям на рынках "Мосбиржи".

Исполнение обязательств по ранее заключенным сделкам, а также по сделкам, которые будут заключаться вплоть до 5 августа 2022 года, будет осуществляться в обычном режиме.

Группа "Московская биржа" постарается сделать все необходимое, чтобы возобновить торги иеной.

Мосбиржа Япония
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