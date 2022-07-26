Байден заявил, что экономика США не вступит в рецессию

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден убежден, что американская экономика не войдет в рецессию.

"На мой взгляд, у нас не будет рецессии", - сказал Байден журналистам по видеосвязи.

Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен заявляла, что темпы роста занятости в стране могут начать снижаться, однако рецессии в экономике пока не наблюдается.

Бюро экономического анализа США планирует обнародовать данные о ВВП страны во втором квартале в четверг, 28 июля. А 27 июля закончится июльское заседание Федрезерва, на котором, как ожидается, ключевая процентная ставка будет повышена на 75 базисных пунктов.

Опасения по поводу рецессии в США являются одним из основных негативных факторов на глобальных финансовых рынках в последние месяцы. Инвесторы боятся, что рекордная за четыре десятилетия инфляция и попытки Федрезерва замедлить её путем агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики могут вызвать сокращение американского ВВП и привести к росту безработицы.