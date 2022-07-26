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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:48

"Макфа" вложила 2,2 млрд руб. в увеличение мощностей по выпуску макарон

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Компания "Макфа", крупный производитель макаронных изделий, муки и круп в РФ, ввела в эксплуатацию мельницу по переработке твердых сортов пшеницы и две линии по производству макаронных изделий, затратив на реализацию проектов суммарно 2,2 млрд рублей, сообщила пресс-служба компании.

Производственные объекты введены в эксплуатацию в рамках реализации инвестпрограммы предприятия стоимостью 4,5 млрд рублей.

Как поясняет пресс-служба, макаронная мельница производительностью 250 тонн в сутки смонтирована в дополнение к действующему оборудованию в мельничном комплексе на Рощинской производственной площадке в Сосновском районе Челябинской области.

Ввод двух технологических линий позволят "Макфе" увеличить выпуск макаронной продукции на 44 тыс. тонн в год. Обе линии предназначены для производства наиболее востребованных у потребителя короткорезанных макаронных изделий. Всего на предприятии теперь работает 16 макаронных линий.

Кроме того, завершается строительство логистического комплекса площадью 12 тыс. кв. метров и вместимостью 27 тыс. паллетомест. В настоящее время ведется монтаж и тестирование оборудования.

Компания отмечает, что годом ранее ввела в эксплуатацию автоматизированную линию по расфасовке и упаковке круп в варочные пакеты мощностью 4 тыс. пачек крупы в час. Инвестиции составили 150 млн рублей.

Согласно информации на сайте компании, "Макфа" является лидером рынка макаронных изделий и муки в России, крупным производителем круп и зерновых хлопьев, а бренд Makfa входит в топ-5 крупнейших в мире производителей макарон. Производственные мощности "Макфы" расположены в Челябинской, Свердловской и Курганской областях, в Алтайском и Ставропольском краях, а также в Подмосковье.

Макфа
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