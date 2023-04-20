"Макфа" в 2022 году увеличила чистую прибыль в 1,6 раза

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - АО "Макфа", крупный производитель макаронных изделий и круп, в 2022 году получило чистую прибыль по РСБУ в размере 2,48 млрд рублей, что в 1,6 раза больше по сравнению с 2021 годом, говорится в отчетности компании.

Выручка увеличилась на 14,4% - до 25,35 млрд рублей, себестоимость - на 7,4%, до 17,76 млрд рублей. В результате валовая прибыль выросла на 35%, до 7,59 млрд рублей, прибыль от продаж - в 1,8 раза, до 3,19 млрд рублей.

Прибыль до налогообложения и чистая прибыль увеличились в 1,6 раза, составив 3,13 млрд рублей и 2,48 млрд рублей соответственно.

Дебиторская задолженность компании за год сократилась с 2,68 млрд рублей до 2,34 млрд рублей, кредиторская - с 1,45 млрд рублей до 1,16 млрд рублей.

В отчете отмечается, что "Макфа" в четвертом квартале прошлого года начала реорганизацию в форме присоединения дочернего АО "Гогинская хлебная база", завершить которую планируется в первом квартале этого года.

Также компания за счет размещения дополнительной эмиссии акций увеличила уставный капитал с 2,8 млн рублей до 14 млн рублей, он разделен на акции номинальной стоимостью 10 тыс. рублей каждая. Бенефициарным владельцем "Макфы" на 31 декабря 2022 года являлась Наталья Юревич.

Отчетность "Макфы" включает показатели деятельности производственных площадок в пос. Рощино Челябинской области, в Курганской области, Ставропольском крае, Алтайском крае; обособленного подразделения в Челябинске, складского комплекса в Москве, склада готовой продукции в Челябинской области, департамента в Москве.

Согласно информации на сайте компании, она является лидером рынка макаронных изделий и муки в России, крупным производителем круп и зерновых хлопьев, а бренд Makfa входит в топ-5 крупнейших в мире производителей макарон.