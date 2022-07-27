Equinor во II квартале нарастила чистую прибыль в 3,5 раза

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Норвежская энергетическая компания Equinor ASA во втором квартале 2022 года зафиксировала рост чистой прибыли в 3,5 раза, при этом скорректированный показатель превысил прогноз.

Чистая прибыль Equinor в апреле-июне составила $6,76 млрд против $1,94 млрд годом ранее. Аналитики, опрошенные FactSet, прогнозировали чистую прибыль в размере $5,15 млрд.

Скорректированная прибыль взлетела до $17,59 млрд с $4,64 млрд. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных самой компанией, предполагал показатель на уровне $16,86 млрд.

Выручка Equinor в минувшем квартале увеличилась более чем в два раза и составила $36,39 млрд при прогнозе рынка в $35,16 млрд.

Добыча Equinor во втором квартале понизилась до 1,984 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки с 1,997 млн б.н.э./с годом ранее.

Компания подтвердила свой прогноз, предполагающий капитальные затраты на уровне порядка $10 млрд в год в 2022-2023 и $12 млрд - в 2024-2025 годах. Equinor ожидает, что добыча в текущем году будет на 2% выше по сравнению с прошлым.

Equinor также сохранила размер квартальных дивидендных выплат на уровне $0,20 на акцию, но повысила выплаты специальных дивидендов до $0,50 с $0,20 на акцию во втором и третьем кварталах. Вдобавок, компания сообщила о запуске третьего транша в рамках buyback на сумму $1,83 млрд и увеличила программу на текущий год до $6 млрд с $5 млрд, запланированных ранее.

С начала года капитализация Equinor выросла на 53,2%.