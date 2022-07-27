Банк России определил требования к ломбардам при страховании залогов

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Банк России сообщил, что определил требования к обязательному набору рисков и предельный размер франшизы при страховании залогов ломбардами, они вступают в силу с 1 апреля 2023 года.

Обязанность ломбарда страховать за свой счет в пользу потребителя риск утраты и повреждения заложенного имущества установлена законом, отмечает ЦБ.

Обязательно должны быть застрахованы риски стихийного бедствия, пожара, залива и противоправных действий третьих лиц, в том числе риски кражи и разбоя.

Указание регулятора также ограничивает размер франшизы по договору страхования. Она должна составлять не более 0,1% от страховой суммы.

"Новые требования повысят качество страхования вещей в ломбардах и обеспечат защиту имущественных интересов клиентов", - говорится в сообщении регулятора.