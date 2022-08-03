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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:25

BMW сократила квартальную чистую прибыль в 1,7 раза

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Во втором квартале 2022 года чистая прибыль германского автопроизводителя Bayerische Motoren Werke AG сократилась в 1,7 раза до 3,05 млрд евро против 4,79 млрд евро годом ранее. Компания предупредила об ухудшении обстановки на мировых рынках.

Как сообщается в пресс-релизе, чистая прибыль в апреле-июне сократилась в 1,7 раза и составила 3,05 млрд евро против 4,79 млрд евро за аналогичный период годом ранее.

Прибыль до налоговых и процентных выплат (EBIT) сократилась на 31,5%, до 3,43 млрд евро, по сравнению с 5,01 млрд евро.

Выручка BMW в прошлом квартале увеличилась на 22%, до 34,77 млрд евро.

Автомобильное подразделение компании во втором квартале сократило EBIT в 1,7 раза по сравнению с прошлым годом, до 2,46 млрд евро. Маржа показателя на конец июня составила 8,5%.

Поставки автомобилей во втором квартале сократились на 19,8%, до 563 190, с 702 440 годом ранее.

Компания подтвердила прогноз на текущий год, который предусматривает маржу EBIT автомобильного подразделения в размере 7-9%. Между тем BMW сократил прогноз поставок машин в 2022 году и теперь ожидает, что показатель будет чуть ниже уровня прошлого года, тогда как ранее прогнозировал, что объем поставок будет на уровне прошлого года.

С начала 2022 года капитализация BMW упала на 12,7% и составляет около 52,5 млрд евро.

BMW Германия
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