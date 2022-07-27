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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:40

Mercedes-Benz во II квартале увеличил чистую прибыль на 2,2%

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Германский производитель люксовых автомобилей Mercedes-Benz Group AG во втором квартале 2022 года увеличил чистую прибыль от продолжающихся операций на 2,2%, выручку – на 7% на фоне активного спроса потребителей.

Кроме того, компания повысила некоторые целевые финансовые показатели на весь 2022 год.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль от продолжающихся операций в апреле-июне выросла до 3,107 млрд евро с 3,041 млрд евро за аналогичный период годом ранее.

Выручка поднялась до 36,44 млрд евро с 34,12 млрд евро.

Скорректированная прибыль до налоговых и процентных выплат (EBIT) составила 4,94 млрд евро против 4,56 млрд евро в прошлом году.

Mercedes-Benz улучшила прогноз на 2022 год на фоне сильных результатов, но также предупредила об "исключительном уровне неопределенности" в связи с конфликтом на Украине, высокой инфляцией, пандемией коронавируса и перебоями в мировых цепочках поставок.

Компания ожидает существенного роста выручки по сравнению с предыдущим годом, тогда как ранее прогнозировала лишь ее незначительный рост. Показатель EBIT ожидается чуть выше уровня прошлого года, тогда как предыдущий прогноз предусматривал его сохранение на уровне прошлого года. При этом компания не приводит конкретных цифр.

Котировки акций компании растут на 2,6% на торгах в Германии в среду. С начала года капитализация автопроизводителя уменьшилась на 17,6% (до 59,32 млрд евро).

Mercedes-Benz
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