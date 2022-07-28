Европу ожидает усиление энергодефицита из-за штиля

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Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Резкое падение скорости ветра, а значит и дальнейшее снижение выработки электроэнергии за счет ВИЭ ожидает европейскую энергетику в четверг.

Заявка на транзит российского газа через территорию Украины - на уровне предыдущих дней и месяцев.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" принял от "Газпрома" заявку на транзит газа на четверг в объеме 42,1 млн куб. м, свидетельствуют данные украинской компании. Показатель в среду был 42,2 млн куб. м. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил журналистам: "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 42,1 млн куб. м на 28 июля. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена".

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через ГИС станцию "Сохрановка", так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Украинская сторона также заявила, что при продолжении подачи газа из России на "Сохрановку" соответственно будут уменьшены объемы на точках выхода из ГТС Украины". Маршрут через Сохрановку обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки.

Российский концерн считает, что не существует оснований для форс-мажора, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

Прокачка газа по магистрали "Северный поток" 27 июля сократилась до 36 млн куб. м после 65 млн кубометров 26 июля. Магистраль способна перекачивать в сутки до 167 млн куб. м газа, однако мощности прокачки сокращаются в связи с нарушением графика технического обслуживания компрессорного оборудования отправной станции морской магистрали - компрессорной станции "Портовая".

На ней установлены газоперекачивающие агрегаты компании Rolls-Royce, газотурбинный бизнес которой перешел к Siemens. Причина задержки - в санкциях, которые Канада ввела в отношении "Газпрома". Из-за санкций с ремонтной базы Siemens Energy в Россию вовремя не вернулась одна турбина. Тем временем подошло время капитального ремонта других двигателей как в связи с наработкой межремонтного пробега, так и в связи с поломками.

Спотовые цены на газ в Европе после выбытия компрессорных мощностей на газопроводе "Северный поток" взлетели до $2173 за тысячу кубометров. В Азии цены увеличились вслед за европейскими - сентябрьский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker; отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) вырос до $1540.

Европейские терминалы по приему СПГ среднем в июле загружены на 69% при 63% за июнь. Пока что регион остается премиальным рынком для СПГ, так как цены в Азии немного уступают европейским хабам.

Европа продолжает закачку газа в подземные хранилища. Данные о состоянии ПХГ, нормативы запасов в которых теперь регулируются законом, сейчас являются одним из важнейших экономических и политических индикаторов для региона, отражая способность руководства ЕС обеспечивать энергетическую безопасность.

На данный момент резервы составляют 67,47%, свидетельствуют данные ассоциации Gas Infrastructure Europe. Прирост за последние отчетные сутки (26 июля) составил 0,36 процентных пункта. Данные за 27 июля, когда произошло очередное сокращение поставок по "Северному потоку", будут отображены в статистике ПХГ в пятницу.

С этого года ЕС ввел жесткое регулирование использования подземных хранилищ. К началу сезона отбора в 2022 году запасы должны быть не менее 80% от мощности ПХГ, в последующие - 90%.

Эксперты исследовательской компании Rystad Energy отмечают, что с пониженным уровнем поставок по СП1 Европейскому союзу достичь целевого уровня запасов газа в ПХГ в 80% к 1 ноября будет очень сложно.

Выработка электроэнергии за счет ветра в Европе в среду сократилась до 11,5% от энергобаланса по ЕС после локального 2-недельного пика в 16,2% в понедельник, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope. Однако далее на текущей неделе ожидается слабый ветер, а то и штиль, что кардинально изменит выработку этого сектора европейской энергетики.