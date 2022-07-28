Индексы МосБиржи и РТС выросли на 0,5-0,9%

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг ростом цен blue chips на фоне благоприятной внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры, подогретой решением Федрезерва США повысить ставку на ожидаемые 0,75 процентного пункта. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов выросли на 0,5-0,9%, раллируют расписки "О'Кей" на квартальном отчете.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2207,17 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1164,29 пункта (+0,9%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 2,1%.

Доллар просел до 59,32 рубля (-0,56 рубля).

Подорожали акции ПАО "Полюс" (+2,1%), "Магнита" (+1,6%), АФК "Система" (+1,1%), Polymetal (+1%), "НЛМК" (+0,9%), "Северстали" (+0,9%), расписки OZON (+0,9%), бумаги "Газпрома" (+0,8%), "Аэрофлота" (+0,7%), "НОВАТЭКа" (+0,7%), "Татнефти" (+0,6%), ВТБ (+0,6%), "РусГидро" (+0,6%), UC Rusal (+0,6%), "АЛРОСА" (+0,5%), расписки TCS Group (+0,5%), акции "Московской биржи" (+0,4%), "Роснефти" (+0,4%), "Газпром нефти" (+0,4%), "Интер РАО" (+0,4%), Сбербанка (+0,3% и +0,2% "префы"), "МТС" (+0,3%), "ММК" (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), "Норникеля" (+0,1%), "Яндекса" (+0,1%).

Выручка ПАО "Магнит" во II квартале 2022 года увеличилась на 38,7% по сравнению с аналогичным показателем за 2021 год, до 588,6 млрд рублей. В частности, розничная выручка повысилась на 40%, до 579 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Подешевели акции "Сургутнефтегаза" (-0,1% и -0,2% "префы").

Во "втором эшелоне" расписки "О'Кей" подскочили до 23,06 рубля (+14,1%), максимум сделок составил 24,97 рубля (+23,6%). Розничная выручка ритейлера "О'Кей" во II квартале 2022 года увеличилась на 11,5% по сравнению с аналогичным показателем за 2021 год, до 49,562 млрд рублей.

Комментарии экспертов

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон утром в четверг можно назвать слабо позитивным. ФРС повысила ставку, но и подарила рынку надежду в виде смягчения риторики. Нефть дорожает, доллар слабеет, рынок акций РФ может продолжить консолидацию в районе 2180-2210 пунктов по индексу МосБиржи на фоне попыток рубля укрепиться из-за дорогой нефти и последнего дня налоговых платежей.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов полагает, что индекс МосБиржи постарается закрепиться выше 2200 пунктов.

Надежды на переход ФРС к более сдержанному повышению ставок способствовал улучшению настроений на глобальных рынках. ФРС подтвердила, что сфокусирована на борьбе с инфляцией и, учитывая сильный рынок труда, намерена продолжать повышение ставок. В то же время в заявлении регулятор указал на некоторое ослабление показателей потребления и производства и допустил возможность корректировки своей политики в дальнейшем. Подкрепил ожидания по скорому переходу к более умеренным темпам роста ставки и Пауэлл, заявивший, что к концу года ключевая ставка может достичь 3-3,5%. Этот ориентир выглядит смягчением позиции регулятора (июньский ориентир был на уровне 3,4%, что предполагало переход ставки в зону 3,25-3,5%), что привело к всплеску оптимизма.

В четверг инвесторы сфокусируются на американской статистике: выйдут первая оценка ВВП США и недельные данные по рынку труда в стране. В отсутствие негативных сюрпризов инерция к развитию восстановления рынков может сохраниться.

Неплохой внешний фон и корпоративные идеи способны поддержать в четверг российский фондовый рынок. Индекс МосБиржи сегодня попробует закрепиться выше 2200 пунктов, что технически откроет пространство для движения в направлении максимумов июня, считает Локтюхов.

По оценке руководителя отдела инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, индекс МосБиржи имеет шансы на продолжение роста.

Основные страхи, что американский регулятор поднимет ставку сразу на 1 п.п., а глава Федрезерва Пауэлл скажет что-то негативное, не реализовались. Западные рынки отреагировали ростом на итоги заседания ФРС.

Подъем может быть продолжен и на рынке акций РФ, который поддерживается притоком средств с депозитов, открытых весной на 3 месяца под ставку около 20% годовых. Также ожидается реинвестирование части полученных дивидендов.

Некоторым негативом для акций нефтянки является сообщение, что страны G7 введут потолок цен на российскую нефть к 5 декабря. Однако если к этим санкциям не присоединятся Китай и Индия, то толку от этих мер не будет. Индекс МосБиржи сейчас выглядит технически перекупленным, поэтому при появлении поводов может немного скорректироваться, считает Антонов.

В США и Азии

В США индексы акций накануне подскочили на 1,4-4,1% во главе с Nasdaq, превысившим 12 тыс. пунктов и индикатором S&P500 (+2,6%), преодолевшим рубеж 4000 пунктов на фоне отчетностей крупных компаний и итогов июльского заседания Федрезерва.

Федрезерв ожидаемо повысил процентную ставку на 75 базисных пунктов, до 2,25-2,5% годовых, и подтвердил, что ожидает дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. Руководство регулятора отметило ослабление производственных показателей и расходов в американской экономике и в то же время указало на активный рост числа рабочих мест в последние месяцы при сохранении низкой безработицы.

Поддержку рынкам также оказало выступление главы Федрезерва Джерома Пауэлла, который дал оптимистичную оценку состоянию американской экономики, отметив, что она не находится в рецессии и есть основания ждать сильных показателей во втором полугодии. Вместе с тем, он не исключил более сильного повышения ставки ФРС в будущем, если поступающие статданные будут располагать к этому.

В Азии в четверг преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 0,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng проседает на 0,2%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,2%).

В Гонконге подешевели акции строительных и девелоперских компаний на фоне продолжающегося кризиса в сфере недвижимости страны. Издание The Wall Street Journal сообщило, что инвесторы одного из крупнейших представителей отрасли в Китае, столкнувшегося с долговыми проблемами, China Evergrande Group требуют от компании предоставить объяснения об изъятии около $2 млрд местными банками.

Нефть

На нефтяном рынке на азиатской сессии в четверг цены продолжают подъем, подогретый накануне данными о снижении запасов энергоносителей в США.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $107,96 за баррель (+1,3% и +2,1% в среду), сентябрьская цена WTI - $98,81 за баррель (+1,6% и +2,4% накануне).

Согласно докладу министерства энергетики США, опубликованному в среду, запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 4,52 млн баррелей, бензина - на 3,3 млн баррелей, дистиллятов - на 784 тыс. баррелей. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали снижения запасов нефти на 1,5 млн баррелей, бензина - на 1 млн баррелей, дистиллятов - на 500 тыс. баррелей.

Производство нефти в США на прошлой неделе увеличилось на 200 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 12,1 млн б/с, экспорт вырос на 21%, до рекордных 4,55 млн б/с, импорт уменьшился на 5% - до 6,14 млн б/с, сообщило Минэнерго.