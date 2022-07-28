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Минпромторг допустил, что новым владельцем H&M в РФ может стать зарубежный инвестор

Минпромторг допустил, что новым владельцем H&M в РФ может стать зарубежный инвестор
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Новыми владельцами H&M могут стать как российские компании, так и инвесторы из дружественных стран, Минпромторг РФ готов оказать поддержку новым владельцам, говорится в сообщении министерства.

"Минпромторг России осуществляет мониторинг ситуации на потребительском рынке, делая особый акцент на отслеживании статуса иностранных компаний. H&M принято решение выставить свой бизнес в России на продажу. Обращаем внимание, что покупатель может быть и не из России, возможность для захода на рынок могут рассмотреть и игроки из дружественных стран", - прокомментировали в Минпромторге выход H&M с российского рынка.

"Подчеркиваем, что государство готово к выстраиванию диалога с иностранными компаниями, а также оказывает поддержку инвесторам, принимающим решения о приобретении активов покидающих рынок компаний", - отметили в Минпромторге.

Ранее в четверг "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщил, что в число активов, выставленных шведской группой H&M на продажу, входит портфель прав аренды примерно на 170 магазинов в 65 городах России. Из них 40% действуют до 2050 года, а 50% - до 2030-2050 годов, распределительный центр площадью 57,7 тыс. кв. м, а также запасы товаров на 30 недель оценочной стоимостью в $210 млн.

В середине июля H&M Group, владелец второй по величине в Европе сети магазинов одежды, сообщила, что начнет процесс сворачивания бизнеса в России в связи с "текущими операционными проблемами и непредсказуемостью будущего". Продажи в России компания приостановила еще 2 марта.

Расходы H&M в результате сворачивания российского бизнеса составят порядка 2 млрд шведских крон ($190 млн), что будет отражено в отчетности компании за третий квартал 2022 года.

H&M была основана в 1947 году в Швеции. Помимо бренда H&M, компании принадлежат также марки COS, Monki, & Other Stories, Weekday, ARKET и Afound, а также сеть магазинов товаров для дома H&M Home.

H&M Минпромторг РФ
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