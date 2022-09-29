Чистая прибыль H&M в III финквартале рухнула из-за связанных с Россией списаний

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Шведская Hennes & Mauritz AB (H&M), владелец второй по величине в Европе сети магазинов одежды, резко сократила чистую прибыль в третьем финансовом квартале из-за масштабного списания, вызванного сворачиванием операций в России.

Как говорится в пресс-релизе H&M, чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 31 августа, составила 531 млн шведских крон ($47,4 млн) по сравнению с 4,69 млрд крон за аналогичный период предыдущего фингода.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль ритейлера на уровне 2,17 млрд крон.

Квартальная выручка H&M выросла на 3%, до 57,45 млрд крон, совпав с ожиданиями рынка. В местных валютах показатель сократился на 4%.

В отчетности за минувший квартал компания отразила единовременное списание 2,1 млрд крон, связанное с решением свернуть деятельность в России. Магазины H&M в РФ долгое время не работали, затем открылись на ограниченный период для распродажи оставшихся запасов товаров.

В июле стало известно, что H&M приняла решение выставить свой бизнес в России на продажу. Новыми владельцами бизнеса могут стать как российские компании, так и инвесторы из дружественных стран, сообщал Минпромторг РФ.

До начала пандемии коронавируса на Россию, Украину и Белоруссию приходилось около 10% операционной прибыли H&M.

Выручка в Южной Европе в прошлом квартале снизилась на 2%, в Западной - на 5%, в Северной - на 6%, в Восточной - на 14%. Тем временем в Северной и Южной Америке продажи подскочили на 22%, в Азии, Африке и Океании - на 34%.

H&M была основана в 1947 году в Швеции. Помимо бренда H&M компании принадлежат также марки COS, Monki, & Other Stories, Weekday, ARKET и Afound, а также сеть магазинов товаров для дома H&M Home.

Акции H&M падают почти на 7% в начале торгов в Стокгольме в четверг. С начала текущего года капитализация компании рухнула на 44,6%, до 176 млрд крон.