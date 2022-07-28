ВВП США во II квартале неожиданно снизился на 0,9%

Американская экономика сокрщается второй квартал подряд, что соответствует техническому определению рецессии

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Экономика США во втором квартале 2022 года сократилась на 0,9% в годовом измерении, показали предварительные данные Министерства торговли страны.

Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали роста на 0,5%, консенсус-прогноз Bloomberg предусматривал подъем на 0,4%.

Американская экономика сократилась по итогам второго квартала подряд, что соответствует техническому определению рецессии. В первом квартале ВВП США снизился на 1,6%.

Результат стал неожиданностью для рынка. В частности, накануне глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что экономика, скорее всего, не находится в рецессии. Неприятный сюрприз может повлиять на курс денежно-кредитной политики центробанка и привести к замедлению темпов роста процентной ставки.

Наступление рецессии в США фиксирует Национальное бюро экономических исследований (National Bureau of Economic Research, NBER), и его определение рецессии отличается от технического. Для NBER рецессией является существенное сокращение экономической активности в масштабах всей экономики, продолжающееся несколько месяцев.

Потребительские расходы, на которые приходится две трети ВВП США, во втором квартале увеличились на 1% после роста на 1,8% кварталом ранее.

Инвестиции бизнеса в основной капитал снизились на 3,9%, а расходы федерального правительства уменьшились на 1,9%.

Объем экспорта подскочил в минувшем квартале на 18%, тогда как импорт увеличился всего на 3,1%.

Индекс PCE Core, который внимательно отслеживает Федрезерв при оценке рисков инфляции, в апреле-июне повысился на 4,4% в поквартальном выражении после роста на 5,2% в предыдущие три месяца. Средний прогноз аналитиков предполагал повышение на 4,5%.

Представленная Минторгом в четверг информация является первой оценкой изменения ВВП США из трех. Публикация пересмотренных данных за второй квартал запланирована на конец августа, окончательных - на конец сентября.

После публикации данных о ВВП курс доллара ускорил снижение к иене до 1,1%, а золото, считающееся защитным активом, дорожает на 1,3%. Доходность 10-летних US Treasuries выросла на 2,3 базисного пункта, до 2,756%.