"Открытие" завершило расчеты с Qiwi по "Точке"

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Банк "Открытие" завершил расчеты с Qiwi plc в рамках сделки по покупке проекта "Точка", получив от властей разрешение на "подвисший" в условиях введенных в марте ограничений на трансграничные операции отложенный платеж.

Qiwi в минувшем сентябре продала 40% АО "Точка" банку "Открытие". Сумма сделки составила 4,95 млрд рублей. Предполагалось, что она может быть скорректирована во втором квартале 2022 года в зависимости от аудированных результатов "Точки" за 2021 финансовый год. Оценка производилась исходя из стоимости "Точки" на тот момент в 11 млрд рублей. В конце апреля Qiwi сообщила, что "существует некоторая неопределенность в отношении получения условной части возмещения": покупатель решил обратиться в правкомиссию за утверждением платежа. Убыток в случае потенциальной блокировки платежа Qiwi оценивала в сумму до 4,85 млрд рублей.

Однако, по словам главы "Открытия" Михаила Задорнова, этой проблемы больше нет.

"С Qiwi все расчеты по "Точке" были сделаны еще в апреле, мы получили согласие правительственной комиссии. В апреле все расчеты по приобретению "Точки" были завершены", - сообщил он на пресс-конференции в четверг.

У "Открытия" есть доля в самом Qiwi. Его акции на NASDAQ перестали торговаться через несколько дней после начала украинского конфликта.

"Мы по-прежнему владеем 35% экономического капитала (13,7% голосов - ИФ) Qiwi. К сожалению, сейчас нет нормальных котировок на NASDAQ, это сказывается безусловно на котировках компании на российском рынке. Поскольку рынка нормального нет, с точки зрения отражения реальной стоимости Qiwi, я думаю, компания сильно недооценена", - сказал Задорнов, добавив, что отчетность у компании при этом "неплохая". На вопрос о перспективах доли "Открытия" в Qiwi он ответил, что пока "нет каких-то изменений в стратегии".

"Ясно, что мы рассматривали до кризиса варианты развития этого актива и последующей продажи, сейчас все стратегии, конечно, должны заново выстраиваться уже после нормализации и понимания всей структуры владения, котировок акций", - заявил Задорнов.