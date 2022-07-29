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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

Сенаторы США предложили выделить $850 млрд на расходы на оборону в 2023 году

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Американские сенаторы внесли предложение о выделении $850 млрд на расходы на оборону, сообщает издание The Hill.

"Комитет Сената США по ассигнованиям предлагает выделить на 2023 финансовый год $850 млрд на расходы на национальную оборону в рамках пакета расходов почти на $1,7 трлн, представленного в четверг", - говорится в статье.

Отмечается, основная часть средств может поступить благодаря принятию законопроекта о санкционировании расходов на оборону, который предусматривает выделение $792,1 млрд на нужды Минобороны США.

"Это на $63,6 млрд больше, чем было утверждено на 2022 финансовый год", - подчеркивает издание.

Кроме того, около $16,6 млрд может быть дополнительно выделено на проекты по строительству военных объектов с связи с принятием другого законопроекта об ассигнованиях на сумму $317 млрд.

США
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