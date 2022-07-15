Проект военного бюджета, принятый в США, запрещает продажу Турции истребителей F-16

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Палата представителей американского Конгресса проголосовала за поправку в одобренный ею проект военного бюджета на 2023 финансовый год, которая запрещает продавать Турции новые истребители F-16, сообщила газета Politico.

Таким образом, пишет газета, "это стало еще одним ударом по усилиям администрации (Джо Байдена - ИФ) со стороны коллег-демократов".

За поправку, предложенную демократом Крисом Паппасом и рядом других законодателей, проголосовали 244 конгрессмена, включая 184 демократов и 60 республиканцев, отмечается в сообщении издания.

В ежегодное законодательство о политике в области обороны по инициативе Паппаса включено положение, запрещающее США продавать или передавать самолеты, если администрация не подтвердит, что это "имеет решающее значение для национальной безопасности США".

"Это - последняя вмятина в потенциальной продаже Анкаре самолетов производства Lockheed Martin", - подчеркивает она.

По мнению Politico, "законодатели в такой форме выразили раздражение по поводу покупки Анкарой современного российского оборудования, включая комплексы С-400, нарушения территории ее соседей и ее дрейфа к автократии при президенте Реджепе Тайипе Эрдогане".

"Это необходимо, потому что администрация игнорировала сильную и последовательную оппозицию Конгресса этой продаже с тех пор, как она была впервые предложена прошлой осенью", - сказал на заседании один из авторов поправки Фрэнк Паллоне.

По его словам, "продажа Турции американских современных истребителей не побудит Эрдогана внезапно превратиться в хорошего союзника, более вероятно, что это оружие приведет к дальнейшим смертям и разрушениям в регионе".

Газета напоминает, что американская администрация прилагала значительные усилия к тому, чтобы Турция сняла возражения против вступления Финляндии и Швеции в альянс. После того, как турки, финны и шведы на саммите НАТО в прошлом месяце достигли договоренности, Байден на этом же саммите заявил о поддержке поставки Турции американских истребителей.

Как сообщалось, 18 мая Финляндия и Швеция передали заявки на вступление в НАТО. Турция блокировала их рассмотрение, обвинив эти страны в поддержке курдских группировок, которые в Турции считаются террористическими. Кроме того, одним из требований Анкары была отмена эмбарго и других ограничений, касающихся экспорта вооружений.

Наблюдатели обращают внимание, что отказ от продажи F-16 может привести к тому, что турецкий парламент заблокирует ратификацию протокола о вступлении Финляндии и Швеции в альянс, мотивируя невыполнением условий и обещаний со стороны США, которые побудили Турцию дать согласие.

Ранее глава управления коммуникаций администрации турецкого президента Фахреттин Алтун заявил в интервью финской газете "Хельсингин саномат": "У нас совершенно законные требования. По одному из сценариев, в случае их невыполнения вопрос членства в НАТО Финляндии и Швеции окажется под угрозой".