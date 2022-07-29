Страны ЕАЭС продолжают обсуждать формирование общих рынков по газу и электричеству

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Формирование общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза находится на этапе подготовки правил его функционирования, сообщил директор департамента энергетики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Вадим Закревский в интервью белорусской газете "Республика".

Закревский отметил, что для запуска общего рынка электроэнергии, который планируется не позднее 1 января 2025 года, "требуется выполнить еще ряд мероприятий".

"Во-первых, должны быть подготовлены правила функционирования общего электроэнергетического рынка, которые будут регламентировать торговлю электроэнергией на нем, доступ к услугам по ее транзиту по территориям государств-членов, определение и распределение пропускной способности межгосударственных линий электропередачи, а также информационный обмен на общем электроэнергетическом рынке ЕАЭС. В настоящее время основные усилия ЕЭК и государств-членов сосредоточены на согласовании этих правил. Они находятся в высокой степени готовности и должны быть утверждены в текущем и следующем годах", - сказал он.

Для организации централизованной торговли электроэнергией на общем рынке Совет ЕЭК должен определить операторов такой торговли.

"Необходимо отметить, что Беларусь, Казахстан и Россия предложили свои торговые площадки для работы на общем электроэнергетическом рынке ЕАЭС. Это Белорусская универсальная товарная биржа, Казахстанский оператор рынка электроэнергии и мощности (KEGOC - ИФ), Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа и российский "Администратор торговой системы". Проект соответствующего распоряжения Совета ЕЭК подготовлен, согласован министрами энергетики стран ЕАЭС и направлен на рассмотрение органами ЕАЭС", - сообщил Закревский.

Следующим этапом станет разработка регламентов торговли и формы договора о присоединении к общему электроэнергетическому рынку субъектов, желающих покупать и продавать электроэнергию у партнеров по "евразийской пятерке".

"Следует сказать, что создание общего электроэнергетического рынка приведет к повышению эффективности использования существующих генерирующих и передающих мощностей, уровня надежности электроснабжения, оптимизации инвестиций в электроэнергетику и формированию коллективной энергетической безопасности", - отметил директор департамента ЕЭК.

Он также сообщил, что относительно проекта другого договора - о формировании общего рынка газа ЕАЭС - остается несколько принципиальных вопросов.

"ЕЭК совместно со странами ЕАЭС подготовила проект международного договора о формировании общего рынка газа. По нему сегодня в виде развилок остаются несколько вопросов. На фоне того объема работы, которая уже проделана, их немного. В то же время, для стран они носят принципиальный характер. Поэтому нужны согласованные решения на высоком уровне", - сказал он в интервью.

По словам директора департамента, речь идет о вопросе ценообразования на услуги по транспортировке газа на общем рынке. "Газопотребляющие государства-члены - Армения, Беларусь, Кыргызстан - ратуют за то, чтобы тарифы на услуги по транспортировке газа на общем рынке не превышали аналогичные внутренние тарифы для субъектов внутреннего рынка газа. Они заинтересованы в том, чтобы стоимость транспортировки формировалась на прозрачных и недискриминационных условиях, создавала равные конкурентные условия для всех участников общих рынков. При этом газодобывающие государства-члены - Россия и Казахстан - отстаивают сохранение своего суверенитета на внутренних рынках, выступают за раздельное формирование тарифов для внутреннего и общего рынка газа", - отметил Закревский.

В качестве компромисса ЕЭК предлагает определять тарифы на услуги по транспортировке газа на общем рынке в соответствии с действующими в государствах методиками для магистральных газопроводов, в которых будут предусмотрены недискриминационные и прозрачные механизмы тарифообразования.

"Второй неурегулированный вопрос касается действия двусторонних международных договоров в сфере газа, которые препятствуют организации торговли газом на общем рынке. В соответствии с договором о союзе, в случае сохранения действия межправительственных соглашений возможно два варианта их применения: либо эти соглашения будут действовать одновременно с положениями международного договора по газу, либо они будут приведены в соответствие с положениями международного договора по газу и других актов, которые будут приняты в ходе формирования общего рынка газа. Учитывая, что двусторонние соглашения обладают признаками договора транспортировки и поставки газа, заключаемого на общем рынке газа, их положения не должны противоречить нормам и положениям международного договора по газу", - добавил директор департамента ЕЭК.

По его словам, также спорным остается вопрос транспортировки газа из третьих государств на недискриминационной основе.

"Тема инициирована Кыргызской Республикой и обусловлена техническими особенностями ее газотранспортной системы. Речь идет о разъединенности (северная часть не связана с южной), инфраструктурных ограничениях по поставкам газа на юг страны, которые определяют необходимость удовлетворения части потребностей в энергоресурсе за счет его импорта из третьих стран. Есть и другие вопросы, касающиеся, в том числе, определения рыночной цены на газ, валюты расчетов за газ на общем рынке газа", - сообщил Закревский.