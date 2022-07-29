Chevron резко увеличила выручку во II квартале

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Chevron Corp, одна из крупнейших нефтяных компаний США, во втором квартале 2022 года резко увеличила чистую прибыль и выручку благодаря повышению цен на энергоносители.

Как сообщается в пресс-релизе Chevron Corp., ее чистая прибыль в апреле-июне составила $11,62 млрд, или $5,95 в расчете на акцию, по сравнению с $3,08 млрд, или $1,6 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Скорректированная прибыль составила $5,82 на акцию.

Выручка увеличилась до $68,76 млрд с $37,6 млрд годом ранее.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем ожидали скорректированную прибыль в размере $5,08 на акцию при выручке в $58,66 млрд.

В сегменте Upstream (добыча и разведка) прибыль выросла до $8,56 млрд с $3,18 млрд годом ранее, в сегменте Downstream (переработка и транспортировка) показатель подскочил до $3,52 млрд с $839 млн.

Свободный денежный поток в первом полугодии составил $21,8 млрд против $11,2 млрд годом ранее. Капиталовложения увеличились до $6,7 млрд с $5,3 млрд.

Добыча Chevron во втором квартале составила 2,89 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки, снизившись с 3,13 млн б.н.э. за тот же период годом ранее. Добыча в США выросла на 3%, в остальном мире – упала на 13% из-за окончания действия лицензий в Индонезии и Таиланде.

Средняя цена реализации нефти и газоконденсата в апреле-июне выросла до $89 за баррель против $54 за баррель годом ранее, природного газа – подскочила до $6,22 с $2,16 за 1 тыс. кубических футов.

Акции компании дорожают на 3,8% в ходе предварительных торгов в пятницу. Капитализация Chevron с начала года выросла на 28,1%, до $293,3 млрд, тогда как индекс S&P 500 за этот период потерял 14,6%.