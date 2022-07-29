Операционная прибыль Hermes в I полугодии выросла на 34%

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Французский дом моды Hermes International SCA в первом полугодии увеличил операционную прибыль на 34%, выручку - на 29% благодаря росту продаж во всех регионах присутствия.

Операционная прибыль компании в январе-июне 2022 года составила 2,3 млрд евро против 1,72 млрд евро годом ранее. При этом операционная маржа достигла рекордного уровня и составила 42% против 40% в первом полугодии 2021 года.

Выручка подскочила до 5,48 млрд евро с 4,24 млрд евро за аналогичный период прошлого года. Без учета изменения курсов обмена валют показатель вырос на 23%.

Во Франции продажи увеличились почти на 41%, до 480 млн евро, в остальных европейских странах - на 33%, до 696 млн евро. Продажи в Японии выросли на 16%, до 546 млн евро, в странах Азиатско-Тихоокеанского региона без учета Японии - на 24%, до 2,665 млрд евро. В Северной и Южной Америке продажи взлетели на 47% до 982 млн евро.

По данным Hermes, продажи в Китае, наиболее прибыльной стране для компании, в мае и апреле снижались из-за закрытия магазинов и других ковид-ограничений. Однако показатель вернулся к росту в июне.

Hermes не опубликовала детального прогноза на текущий год, однако подтвердила среднесрочную цель, предполагающую рост выручки без учета изменения курсов обмена валют.

Hermes выпускает различную продукцию: одежду, аксессуары, часы, парфюмерию, ювелирные изделия, предметы сервировки стола, конную упряжь. При этом наиболее известны сумки под марками Birkin и Kelly, а также платки.

Акции Hermes в ходе торгов в пятницу дорожают на 5,6%.