Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Операционная прибыль Hermes в I полугодии выросла на 34%

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Французский дом моды Hermes International SCA в первом полугодии увеличил операционную прибыль на 34%, выручку - на 29% благодаря росту продаж во всех регионах присутствия.

Операционная прибыль компании в январе-июне 2022 года составила 2,3 млрд евро против 1,72 млрд евро годом ранее. При этом операционная маржа достигла рекордного уровня и составила 42% против 40% в первом полугодии 2021 года.

Выручка подскочила до 5,48 млрд евро с 4,24 млрд евро за аналогичный период прошлого года. Без учета изменения курсов обмена валют показатель вырос на 23%.

Во Франции продажи увеличились почти на 41%, до 480 млн евро, в остальных европейских странах - на 33%, до 696 млн евро. Продажи в Японии выросли на 16%, до 546 млн евро, в странах Азиатско-Тихоокеанского региона без учета Японии - на 24%, до 2,665 млрд евро. В Северной и Южной Америке продажи взлетели на 47% до 982 млн евро.

По данным Hermes, продажи в Китае, наиболее прибыльной стране для компании, в мае и апреле снижались из-за закрытия магазинов и других ковид-ограничений. Однако показатель вернулся к росту в июне.

Hermes не опубликовала детального прогноза на текущий год, однако подтвердила среднесрочную цель, предполагающую рост выручки без учета изменения курсов обмена валют.

Hermes выпускает различную продукцию: одежду, аксессуары, часы, парфюмерию, ювелирные изделия, предметы сервировки стола, конную упряжь. При этом наиболее известны сумки под марками Birkin и Kelly, а также платки.

Акции Hermes в ходе торгов в пятницу дорожают на 5,6%.

Hermes Франция Китай Birkin
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Евро поднялся выше 63 руб. впервые с 8 июля, доллар - выше 62 руб. впервые с 11 июля

"АвтоВАЗ" собрался вернуть полный режим работы с 15 августа

"АвтоВАЗ" собрался вернуть полный режим работы с 15 августа

Инфляция в еврозоне в июле вновь обновила рекорд, составив 8,9%

Инфляция в еврозоне в июле вновь обновила рекорд, составив 8,9%

РФ к 28 июля собрала на 11 млн т зерна меньше, чем на аналогичную дату прошлого года

РФ к 28 июля собрала на 11 млн т зерна меньше, чем на аналогичную дату прошлого года

Kraft Heinz продает российский бизнес по производству детского питания

Kraft Heinz продает российский бизнес по производству детского питания

Рынок акций США вырос в четверг, Dow и S&P 500 закрылись на максимумах за семь недель

Рынок акций США вырос в четверг, Dow и S&P 500 закрылись на максимумах за семь недель

Агротуризм становится драйвером туриндустрии на черноморских курортах. Обзор

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });