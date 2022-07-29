Минфин предложил штрафовать за несоблюдение мер воздействия по обеспечению финстабильности

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Власти обсуждают возможность ввести для предпринимателей, компаний и должностных лиц штрафы за несоблюдение мер воздействия, направленных на обеспечение финансовой стабильности в стране, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом обсуждения этих предложений.

Минфин подготовил соответствующие поправки в КоАП.

По словам источника, кодекс предлагается дополнить статьей о штрафах для предпринимателей без образования юрлица и юрлиц в размере от 20% до 40% от суммы операции, которая была проведена без соблюдения мер воздействия по обеспечению финстабильности. Для должностных лиц предложено ввести штрафы также в размере от 20% до 40% от суммы операции, но не более 30 тысяч рублей.

Если несоблюдение мер не имеет денежного выражения, то предлагается штрафовать должностные лица на 1000-1500 рублей; предпринимателей без юрлица - на 2-3 тысячи рублей; юрлиц - на 20-30 тысяч рублей.

Эти штрафы не будут применяться к банкам, некредитным финансовым организациям, бюро кредитных историй, кредитным рейтинговым агентствам и актуариям. Также штрафы не будут применяться, если резидент устранил правонарушение в течение 45 дней.

В случае принятия поправки вступят в силу с 1 января 2023 года.

Помимо этого, в закон "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств" предлагается внести поправки, наделяющие ФНС и ФТС полномочиями по контролю за соблюдением гражданами России и российскими юрлицами мер воздействия, а Банк России - полномочиями по контролю за соблюдением таких мер кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, бюро кредитных историй, кредитными рейтинговыми агентствами, лицами, осуществляющими актуарную деятельность.

Закон "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств", на который Минфин ссылается в качестве обоснования подготовки новой статьи КоАП, предусматривает широкий набор потенциальных мер обеспечения финансовой стабильности. Они, в частности, могут предусматривать установление запретов и ограничений на осуществление отдельных сделок, в том числе валютных операций; особенностей исполнения отдельных обязательств, в том числе с изменением валюты; необходимость получения специального разрешения на сделки и операции, открытия спецсчетов; введение обязательной продажи валютной выручки, лимита объемов проводимых валютных операций и др.