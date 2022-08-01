Россия в этом сезоне достигла рекордного производства круп

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Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Крупяная промышленность России за 10 месяцев текущего крупяного сезона (с сентября 2021 года по июнь 2022 года) достигла рекордного производства продукции, следует из мониторинга Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).

Как сообщила "Интерфаксу" заместитель гендиректора ИКАР Ирина Глазунова, за 10 месяцев сезона производство круп в РФ составило 1,533 млн тонн против 1,342 млн тонн за аналогичный период прошлого сезона.

В частности, за этот период было выработано 422 тыс. тонн гречки против 364 тыс. тонн годом ранее. Это самый высокий показатель с сезона 2017/2018, когда производство составило 442 тыс. тонн.

Рекордные показатели достигнуты и в производстве других видов круп. Так, риса выработано 475 тыс. тонн против 421 тыс. тонн годом ранее. Причем до двух последних сезонов производство этой крупы не достигало в РФ 400 тыс. тонн. Выработка пшена составила 92 тыс. тонн против 79 тыс. тонн в прошлом сезоне. Это самый высокий показатель с начала текущего века (с 2000/2001 сельхозгода).

Как сообщила Глазунова, в июне этого года производство круп в целом и многих их основных видов выросло по сравнению с маем текущего года и июнем 2021 года. Так, в июне было выработано 124 тыс. тонн крупы, что на 2% больше, чем годом ранее, и на 3% выше показателя мая этого года.

За полугодие производство выросло на 17,3%, почти до 892 тыс. тонн. В частности, гречневой крупы произведено 243,7 тыс. тонн (на 17,8% больше), риса - 275,6 тыс. тонн (на 18,1%), пшена - почти 57 тыс. тонн (на 27,5% больше). При этом наибольшую динамику роста показало производство кукурузной крупы - 55,8%, до 38,379 тыс. тонн. Манной крупы было выработано 51,689 тыс. тонн, что на 26% больше, чем за первое полугодие прошлого года, перловой - 49,494 тыс. тонн (на 13,5%).

Сократилось только производство овсяной (31,433 тыс. тонн, на 16,4% меньше) и ячневой (28,389 тыс. тонн, на 0,3% меньше) круп.