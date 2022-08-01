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Apple снова размещает облигации для выплат акционерам

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Apple Inc хочет снова выйти на рынок облигаций для получения средств на выкуп акций и дивиденды, пишет MarketWatch со ссылкой на документы, поданные компанией Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Apple планирует четыре размещения облигаций - сроком на 7, 10, 30 и 40 лет. Андеррайтерами размещения выступят Goldman Sachs, BofA Securities и JP Morgan Chase, объем размещений пока не раскрывается.

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Объем находящихся в обращении бондов Apple составляет $94,7 млрд. Компания предпочитает получать деньги на акционерные выплаты от размещения облигаций вместо того, чтобы репатриировать полученную за рубежом прибыль и платить с нее налоги.

В декабре рейтинговое агентство Moody's повысило кредитный рейтинг Apple до наивысшего уровня, "AAA". В США только две другие компании обладают высшим рейтингом от Moody's - Johnson & Johnson и Microsoft Corp..

Акции Apple дешевеют на 0,3% в ходе торгов в понедельник. С начала года капитализация компании снизилась на 8,5%, до $2,63 трлн, тогда как индекс Dow Jones Industrial Average за этот период потерял 9%.

Apple
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