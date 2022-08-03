"Уралхиммаш" в I полугодии снизил чистую прибыль по РСБУ на треть

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - ПАО "Уралхиммаш" (Свердловская область) в январе-июне 2022 года сократило чистую прибыль по РСБУ на 33,8% в годовом исчислении, до 234,97 млн рублей, говорится в квартальном отчете компании.

Выручка предприятия увеличилась на 30% - до 4,5 млрд рублей, себестоимость - на 31,4%, до 3,69 млрд рублей. В результате валовая прибыль предприятия выросла на 24%.

Проценты к уплате выросли в 3 раза - до 458,37 рублей.

В частности, выручка от продажи нефтехимического оборудования и оборудования для АЭС в январе-июне этого года достигла 4,397 млрд рублей против с 3,363 млрд рублей за аналогичный период 2021 года.

"С учетом вызовов этого года: новых экономических реалий как на внутреннем рынке, так и на мировом, выстраивания новых логистических цепочек, финансовые результаты компании в первом полугодии внушают определенный оптимизм. Компания продолжает стабильно развиваться и расти, способна удовлетворять растущий спрос на оборудование и взаимодействовать со странами, которые готовы развивать сотрудничество", - заявила через пресс-службу гендиректор ООО "УК "УЗХМ" (управляющая организация ПАО "Уралхиммаш") Тамара Кобаладзе.

ПАО "Уралхиммаш" изготавливает оборудование для предприятий нефтехимической, нефте- и газоперерабатывающей отраслей промышленности, атомной и традиционной энергетики. В феврале 2022 года ПАО "Уралхиммаш" перешло под управление специально созданной УК "УЗХМ".