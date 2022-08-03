Доллар подорожал на "Мосбирже" на 20 копеек, евро - почти на четыре копейки

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Рубль немного дешевеет к доллару и евро в начале торгов среды на "Московской бирже" под влиянием ряда негативных факторов.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 60,19 - 60,79 рубля/$1. По итогам первой минуты торгов доллар подорожал на 20,25 копейки, до 60,4975 рубля. Евро подорожал на 3,75 копейки, до 61,29 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала на 12,83 копейки к уровню закрытия 2 августа, до 60,85 рубля.

Доллар при этом оказался на 33,8 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 2,44 копейки выше официального курса.