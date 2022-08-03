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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:25

"Росатом" увеличил долю в группе "Дело" с 30% до почти 40%

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - АО "Атомэнергопром", консолидирующее гражданские активы российской атомной отрасли, увеличило долю в ООО "УК "Дело" с 30% до 39,76%.

Соответствующие изменения зарегистрированы в ЕГРЮЛ 2 августа.

Доля учредителя компании Сергея Шишкарева, соответственно, снизилась с 70% до 60,24%.

В конце 2019 года госкорпорация "Росатом" через "Атомэнергопром" приобрела 30% в УК "Дело", сумму сделки стороны не называли. Позднее в отчетности УК "Дело" сообщалось, что "Атомэнергопром" поучаствовал в увеличении уставного капитала компании, заплатив за 30% долей общества 29,9 млрд рублей.

В 2020 году в интервью Forbes Шишкарев сообщал, что группа "Дело" и "Росатом" подписали соглашение, предусматривающее возможность увеличения доли госкорпорации в группе еще на 19%, опцион может быть реализован в 2023 г.

В свою очередь в "Росатоме" "Интерфаксу" заявляли в то время, что госкорпорацию устраивает доля в группе "Дело", планов увеличить ее в ближайшее время на тот момент не было.

"Росатом" является уполномоченным инфраструктурным оператором Севморпути и владельцем единственного в мире атомного ледокольного флота. Кроме того, госкорпорация займется организацией судоходства на СМП. В начале августа председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании в рамках "Росатома" ФГБУ "Главное управление Северного морского пути" ("ГлавСевморпуть").

Активы "Дела" включают 6 портов в Балтийском, 1 в Азово-Черноморском и 1 – в Дальневосточном бассейнах, являющихся ключевыми регионами внешнеторговых грузопотоков. Помимо этого, группа "Дело" владеет 30,75% акций Global Ports – крупнейшего в России оператора морских контейнерных терминалов и более 99,6% в ПАО "Трансконтейнер".

Атомэнергопром Дело Росатом
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