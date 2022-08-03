"Сбермаркет" снизил стоимость доставки заказов

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - "Сбермаркет", лидер российского рынка e-grocery, сообщил, что снизил стоимость доставки заказов.

Теперь плановая доставка стоит 129 рублей, быстрая - 59 рублей. В быстрой доставке тарифы сократились на 54%, в плановой - на 44%.

В среднем заказ с быстрой доставкой в "Сбермаркете" стоит 1 430 рублей и включает 13 позиций. Наибольшей популярностью пользуются бананы, репчатый лук, картофель, помидоры, огурцы, морковь и другие продукты. В корзину с доставкой ко времени обычно попадают около 23 позиций, высокий спрос здесь зафиксирован на апельсины, молоко, киви, лимоны, свеклу и другие товары. Заказывая продукты с плановой доставкой, пользователи ориентировочно тратят 3 535 рублей.

В компании напомнили, что в услуги сервиса также входит сборка заказа. Стоимость сборки составляет 59 рублей для плановых заказов и 29 рублей - для экспресса.

Сборка и доставка товаров из "Самоката" при заказе через приложение "Сбермаркет" по-прежнему бесплатны.

Сервис доставляет продукты, лекарства, косметику, зоотовары и др. из более 130 торговых сетей.

Как сообщалось, выручка ООО "Инстамарт сервис" (операционная компания "Сбермаркета") в прошлом году выросла в 2,4 раза - до 34,38 млрд рублей с 14,6 млрд рублей в 2020 году.