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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:25

"Ростелеком" не будет публиковать финансовую отчетность за II квартал

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - ПАО "Ростелеком" решило не публиковать финансовую отчетность за II квартал 2022 года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

По итогам I квартала "Ростелеком" также не публиковал отчетность.

Предполагалось, что компания представит финансовые результаты 4 августа.

Во II квартале 2021 года выручка "Ростелекома" составляла 138,59 млрд рублей, увеличившись на 9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Показатель OIBDA возрос на 15% - до 55,94 млрд рублей, рентабельность по OIBDA повысилась до 40,4% с 38,3%. Чистая прибыль составила 11,17 млрд рублей, увеличившись на 46%.

"Ростелеком" - крупнейший российский телеком-оператор. Росимущество владеет 38,2% обыкновенных акций "Ростелекома", 8,44% акций принадлежит ВТБ, еще 20,98% - у АО "Телеком Инвестиции" (в которой у ВТБ 43,91%, остальное - у партнеров банка по инвестициям в Tele2). Доля "ВЭБ.РФ" в "Ростелекоме" составляет 3,36%. Free float "Ростелекома" - 29,02%.

Ростелеком ВТБ
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