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Nintendo в I финквартале увеличила чистую прибыль на 28%

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Японский производитель игровых консолей и видеоигр Nintendo Co. по итогам первого квартала текущего финансового года увеличил чистую прибыль на 28% на фоне благоприятного валютного курса, несмотря на падение продаж консолей Switch.

Чистая прибыль компании за три месяца, которые завершились 30 июня, составила 118,98 млрд иен ($893,4 млн) по сравнению с 92,75 млрд иен за аналогичный период предыдущего фингода.

Аналитики, опрошенные Quick, в среднем прогнозировали показатель на уровне 94,26 млрд.

Операционная прибыль Nintendo сократилась на 15% в годовом выражении - до 101,65 млрд иен. Выручка Nintendo снизилась на 4,7%, до 307,46 млрд иен годом ранее.

Объем продаж консолей Switch в первом финквартале составил 3,43 млн по сравнению с 4,45 млн за аналогичный период годом ранее.

Компания подтвердила готовой прогноз. Nintendo по-прежнему ожидает сокращения выручки на 5,6%, до 1,6 трлн иен и падения чистой прибыли на 29%, до 340 млрд иен. По итогам текущего фингода компания рассчитывает продать 21 млн консолей Switch.

С начала 2022 года капитализация Nintendo выросла на 5,7%, до 6,9 трлн иен.

Япония Nintendo Switch
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