Страховая компания "Цюрих" сменила название на СК "Турикум"

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - АО СК "Цюрих" изменило название на АО СК "Турикум" 2 августа 2022 года, сообщает сайт страховщика.

В мае 2022 года швейцарский страховщик Zurich Insurance Group продал 100% акций АО СК "Цюрих" менеджменту компании и покинул российский рынок.

"После завершения сделки СК "Цюрих" провела ребрендинг и продолжает работу под новым наименованием АО СК "Турикум", - объяснила СК. - Компания исполняет обязательства по действующим договорам страхования и по-прежнему ориентируется на корпоративных клиентов".

Бизнес Zurich в России в основном был связан с обслуживанием глобальных клиентов группы на локальном рынке. Объем страховых премий за 2021 год составил $34 млн, из них только $3 млн принесли российские клиенты.