Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:02

Неквалам могут оставить доступ к "дружественным" акциям

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Позиция Банка России в вопросе доступа неквалифицированных инвесторов к иностранным ценным бумагам может несколько смягчиться: регулятор выразил готовность подумать о дифференциации эмитентов по критерию "дружественности" или "недружественности" юрисдикции, за которую ранее выступали Минфин и НАУФОР, правда, с рядом оговорок.

"Банк России будет оценивать возможность допуска неквалифицированных инвесторов к иностранным финансовым инструментам, эмитенты которых являются резидентами дружественных государств, исключительно в случае отсутствия кастодиального риска, а также после прохождения инвесторами тестирования и получения дополнительного информирования (о присущих рисках) по таким инструментам", - говорится в документе под названием "Финансовый рынок: новые задачи в современных условиях", опубликованном ЦБ РФ для обсужденного обсуждения в четверг.

В июле ЦБ представил концепцию защиты прав розничных инвесторов, предложив закрыть неквалам доступ к иностранным ценным бумагам, одновременно резко ужесточив критерии отнесения к квалифицированным инвесторам. Концепцию регулятора как излишне жесткую подвергли критике профучастники финрынка.

ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЦБ выступил за перевод госкомпаниями средств в валютах недружественных стран в иные валюты

ЦБ выступил за перевод госкомпаниями средств в валютах недружественных стран в иные валюты

"Роснефть" заявила, что свернутая по решению Exxon добыча на "Сахалине-1" не восстановлена

Расписки Ozon выросли на 7%, нивелировав падение предыдущего дня на новостях о пожаре

Нефть Brent умеренно подорожала после обвала накануне

Ozon, "Яндекс" и VK получили льготные кредиты на 130 млрд рублей

Цены на Brent снизились до $98,55 за баррель после выхода данных о запасах в США

Цены на Brent снизились до $98,55 за баррель после выхода данных о запасах в США

Искусство маленьких шагов в большой нефтяной дипломатии. Обобщение

Meta может впервые выпустить облигации

Meta может впервые выпустить облигации

"Газпром" заявил о невозможности возврата турбины на "СП-1" из-за действий Siemens

"Газпром" заявил о невозможности возврата турбины на "СП-1" из-за действий Siemens

Новый оператор "Сахалина-2" будет зарегистрирован в Южно-Сахалинске

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });