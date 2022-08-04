Неквалам могут оставить доступ к "дружественным" акциям

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Позиция Банка России в вопросе доступа неквалифицированных инвесторов к иностранным ценным бумагам может несколько смягчиться: регулятор выразил готовность подумать о дифференциации эмитентов по критерию "дружественности" или "недружественности" юрисдикции, за которую ранее выступали Минфин и НАУФОР, правда, с рядом оговорок.

"Банк России будет оценивать возможность допуска неквалифицированных инвесторов к иностранным финансовым инструментам, эмитенты которых являются резидентами дружественных государств, исключительно в случае отсутствия кастодиального риска, а также после прохождения инвесторами тестирования и получения дополнительного информирования (о присущих рисках) по таким инструментам", - говорится в документе под названием "Финансовый рынок: новые задачи в современных условиях", опубликованном ЦБ РФ для обсужденного обсуждения в четверг.

В июле ЦБ представил концепцию защиты прав розничных инвесторов, предложив закрыть неквалам доступ к иностранным ценным бумагам, одновременно резко ужесточив критерии отнесения к квалифицированным инвесторам. Концепцию регулятора как излишне жесткую подвергли критике профучастники финрынка.