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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:42

Латвия приостановила соглашение об экономическом сотрудничестве с Россией

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - С 1 августа приостановлено соглашение между правительствами Латвии и России об экономическом сотрудничестве, сообщил латвийский МИД в официальном издании "Latvijas Vеstnesis".

Также с 1 августа было приостановлено действие соглашения между правительствами двух стран о создании межправительственной комиссии в сферах экономического, научно-технического, гуманитарного и культурного сотрудничества.

С этого же дня приостановлено действие соглашения между Латвией и Россией от 2010 года об упрощении взаимных поездок между жителями приграничных районов двух стран. Это решение Рига анонсировала в середине июля.

16 мая было приостановлено действие межправительственного соглашения о предотвращении двойного налогообложения и уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на прибыль и капитал и протокола к нему.

Также 16 мая было приостановлено действие статьи 13 соглашения между правительствами Латвии и России о социальной защите российских военных пенсионеров и членов их семей, проживающих на территории Латвии. Эта статья предусматривала, что обе стороны обеспечивают уход, благоустройство и сохранение мемориальных сооружений и мест массового захоронения воинов на своей территории и не препятствуют захоронению ветеранов.

Латвия МИД
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