Сотрудникам "Роскосмоса" разрешат представлять государство в компаниях с "золотой акцией"

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект №176873-8, который разрешит работникам госкорпорации "Роскосмос" представлять государство в совете директоров (наблюдательном совете) и ревизионной комиссии акционерного общества, в отношении которого действует специальное право - "золотая акция".

Сейчас по закону правительство или региональные органы государственной власти, принявшие решение об использовании "золотой акции", назначают представителя в совет директоров, наблюдательный совет, ревизионную комиссию акционерного общества. При этом представителем может назначаться государственный служащий.

Законопроект предлагает дополнить этот пункт новым абзацем, по которому представителем государства может назначаться работник "Роскосмоса".

В пояснительной записке напоминается, что ранее представителями РФ по специальному праву ("золотой акции") в организациях ракетно-космической промышленности назначались работники Федерального космического агентства, которые являлись государственными служащими. В декабре 2015 года указом президента агентство было упразднено, а его полномочия и функции переданы "Роскосмосу". При этом сотрудники государственной корпорации не являются государственными служащими.

Поправки необходимы для участия госкорпорации в работе компаний, в отношении которых "Роскосмос" обеспечивает реализацию единой государственной политики, имеет кооперационные связи, но не является акционером, либо имеет долю участия (в том числе долю участия дочерних обществ), не позволяющую оказывать существенное влияние на принимаемые обществами решения. Это, например, АО "Ипромашпром", АО "Уральский институт проектирования промышленных предприятий", ОАО "Машиностроительный завод "Арсенал", АО "Московский машиностроительный завод "Вымпел".

"Золотая акция" позволяет государству контролировать решения, принимаемые на собрании акционеров общества, в том числе право накладывать вето при принятии решений о внесении изменений и дополнений в устав, о реорганизации и ликвидации общества, об изменении уставного капитала, о заключении сделок с заинтересованностью.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после опубликования.